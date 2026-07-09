Кабачок – универсальный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, супов, запеканок. Еще их можно очень вкусно запечь, сделать икру, пасту.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного супа из кабачков, со сливками.

Ингредиенты:

4 средних кабачка

2 луковицы

4 небольших картофелины

40 г сливочного масла

1,2 л куриного бульона

200 мл сливок 10%

соль, сухой чеснок, черный перец по вкусу

Для подачи:

куриное филе

фета

зелень

Способ приготовления:

1. На сливочном масле обжарить лук 4-5 минут. Добавить кабачки и картофель, обжарить еще 6-8 минут.

2. Влить горячий бульон и варить 15-20 минут до мягкости овощей. Измельчить блендером до однородной консистенции.

3. Добавить специи, сливки, посолить и прогреть 2-3 минуты.

Подавать с куриным филе, фетой и базиликом!

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