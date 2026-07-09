Вкусный крем-суп из кабачков: делимся самым легким рецептом блюда, которое понравится всем
1 минута
1,4 т.
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Кабачок – универсальный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, супов, запеканок. Еще их можно очень вкусно запечь, сделать икру, пасту.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного супа из кабачков, со сливками.
Ингредиенты:
- 4 средних кабачка
- 2 луковицы
- 4 небольших картофелины
- 40 г сливочного масла
- 1,2 л куриного бульона
- 200 мл сливок 10%
- соль, сухой чеснок, черный перец по вкусу
Для подачи:
- куриное филе
- фета
- зелень
Способ приготовления:
1. На сливочном масле обжарить лук 4-5 минут. Добавить кабачки и картофель, обжарить еще 6-8 минут.
2. Влить горячий бульон и варить 15-20 минут до мягкости овощей. Измельчить блендером до однородной консистенции.
3. Добавить специи, сливки, посолить и прогреть 2-3 минуты.
Подавать с куриным филе, фетой и базиликом!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: