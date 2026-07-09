Вкусный крем-суп из кабачков: делимся самым легким рецептом блюда, которое понравится всем

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Вкусный крем-суп из кабачков: делимся самым легким рецептом блюда, которое понравится всем
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Кабачок – универсальный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, супов, запеканок. Еще их можно очень вкусно запечь, сделать икру, пасту.

Вкусный крем-суп из кабачков: делимся самым легким рецептом блюда, которое понравится всем

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного супа из кабачков, со сливками. 

Ингредиенты:

  • 4 средних кабачка
  • 2 луковицы
  • 4 небольших картофелины
  • 40 г сливочного масла
  • 1,2 л куриного бульона
  • 200 мл сливок 10%
  • соль, сухой чеснок, черный перец по вкусу

Для подачи:

  • куриное филе
  • фета
  • зелень

Способ приготовления: 

1. На сливочном масле обжарить лук 4-5 минут. Добавить кабачки и картофель, обжарить еще 6-8 минут.

Вкусный крем-суп из кабачков: делимся самым легким рецептом блюда, которое понравится всем

2. Влить горячий бульон и варить 15-20 минут до мягкости овощей. Измельчить блендером до однородной консистенции.

Вкусный крем-суп из кабачков: делимся самым легким рецептом блюда, которое понравится всем

3. Добавить специи, сливки, посолить и прогреть 2-3 минуты.

Вкусный крем-суп из кабачков: делимся самым легким рецептом блюда, которое понравится всем

Подавать с куриным филе, фетой и базиликом! 

Вкусный крем-суп из кабачков: делимся самым легким рецептом блюда, которое понравится всем

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