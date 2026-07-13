Вкусный летний десерт без выпечки "Битое стекло": делимся простым рецептом
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Самый простой и вкусный, летний десерт без выпечки – "Битое стекло". Для приготовления вам понадобится всего лишь печенье, желе, сметана.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта "Битое стекло", который готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- 3 пачки цветного желе
- 700 г сметаны с жирностью от 18%
- 100 г молока
- 25 г желатина
- 120 г сахарной пудры
- 200 г бисквитного печенья
Способ приготовления:
1. Желе: залейте 1 пачку желе 250 г горячей воды, готовое порежьте кубиком.
2. Сметану смешайте с сахарной пудрой.
3. Залейте желатин холодным молоком и импульсами подогревала в микроволновке (не перегревайте, должно быть теплым), затем размешайте до растворения.
4. Влейте массу в сметану, одновременно взбивая миксером, чтобы не образовались комочки. Затем добавьте в сметанную массу печенье, нарезанное кубиками желе и банан. Быстро перемешайте и вылейте в форму.
Отправьте в холодильник до полного загустения, минимум на 5 часов!
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