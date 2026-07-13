Самый простой и вкусный, летний десерт без выпечки – "Битое стекло". Для приготовления вам понадобится всего лишь печенье, желе, сметана.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта "Битое стекло", который готовится 10 минут.

Ингредиенты:

3 пачки цветного желе

700 г сметаны с жирностью от 18%

100 г молока

25 г желатина

120 г сахарной пудры

200 г бисквитного печенья

Способ приготовления:

1. Желе: залейте 1 пачку желе 250 г горячей воды, готовое порежьте кубиком.

2. Сметану смешайте с сахарной пудрой.

3. Залейте желатин холодным молоком и импульсами подогревала в микроволновке (не перегревайте, должно быть теплым), затем размешайте до растворения.

4. Влейте массу в сметану, одновременно взбивая миксером, чтобы не образовались комочки. Затем добавьте в сметанную массу печенье, нарезанное кубиками желе и банан. Быстро перемешайте и вылейте в форму.

Отправьте в холодильник до полного загустения, минимум на 5 часов!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: