Вкусный летний десерт без выпечки "Битое стекло": делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,0 т.
Вкусный летний десерт без выпечки 'Битое стекло': делимся простым рецептом
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Самый простой и вкусный, летний десерт без выпечки – "Битое стекло". Для приготовления вам понадобится всего лишь печенье, желе, сметана.

Вкусный летний десерт без выпечки "Битое стекло": делимся простым рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта "Битое стекло", который готовится 10 минут.

Ингредиенты:

  • 3 пачки цветного желе
  • 700 г сметаны с жирностью от 18%
  • 100 г молока
  • 25 г желатина
  • 120 г сахарной пудры
  • 200 г бисквитного печенья

Способ приготовления: 

1. Желе: залейте 1 пачку желе 250 г горячей воды, готовое порежьте кубиком. 

Вкусный летний десерт без выпечки "Битое стекло": делимся простым рецептом

2. Сметану смешайте с сахарной пудрой.

Вкусный летний десерт без выпечки "Битое стекло": делимся простым рецептом

3. Залейте желатин холодным молоком и импульсами подогревала в микроволновке (не перегревайте, должно быть теплым), затем размешайте до растворения.

4. Влейте массу в сметану, одновременно взбивая миксером, чтобы не образовались комочки. Затем добавьте в сметанную массу печенье, нарезанное кубиками желе и банан. Быстро перемешайте и вылейте в форму. 

Вкусный летний десерт без выпечки "Битое стекло": делимся простым рецептом

Отправьте в холодильник до полного загустения, минимум на 5 часов!

Вкусный летний десерт без выпечки "Битое стекло": делимся простым рецептом

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