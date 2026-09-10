Вкусный майонезный салат с филе и грибами: делимся рецептом

Шампиньоны, филе, лук, соленые огурцы – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных и сытных салатов. А свежести такому блюду придаст зелень и специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, жареных грибов и с йогуртом.

Ингредиенты:

Шампиньоны 300 г.

Вареное куриное филе 1 шт.

Соленые огурцы 2 шт.

Соль, перец по вкусу

Греческий йогурт или майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте и пожарьте грибы с луком.

2. Отварите и порежьте филе, огурцы кубиком.

3. Заправьте йогуртом, добавьте специи и подавайте.

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