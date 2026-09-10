Вкусный майонезный салат с филе и грибами: делимся рецептом
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Шампиньоны, филе, лук, соленые огурцы – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных и сытных салатов. А свежести такому блюду придаст зелень и специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, жареных грибов и с йогуртом.
Ингредиенты:
- Шампиньоны 300 г.
- Вареное куриное филе 1 шт.
- Соленые огурцы 2 шт.
- Соль, перец по вкусу
- Греческий йогурт или майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте и пожарьте грибы с луком.
2. Отварите и порежьте филе, огурцы кубиком.
3. Заправьте йогуртом, добавьте специи и подавайте.
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