Вкусный майонезный салат с филе и грибами: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
96
Вкусный салат с куриным филе
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Шампиньоны, филе, лук, соленые огурцы – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных и сытных салатов. А свежести такому блюду придаст зелень и специи.

Сытный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, жареных грибов и с йогуртом.

Ингредиенты: 

  • Шампиньоны 300 г.
  • Вареное куриное филе 1 шт.
  • Соленые огурцы 2 шт.
  • Соль, перец по вкусу
  • Греческий йогурт или майонез

Способ приготовления: 

1. Порежьте и пожарьте грибы с луком.

Грибы с луком

2. Отварите и порежьте филе, огурцы кубиком. 

Филе для салата

3. Заправьте йогуртом, добавьте специи и подавайте.

Готовый салат

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