Вкусный осенний медовый торт "Рыжик" с нежным кремом: готовится 15 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
357
Рецепт торта
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Домашние торты осенью лучше всего готовить добавляя мед, корицу, это придаст выпечке особый вкус и аромат. А крем можно просто готовить из сметаны. 

Медовый торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, медового торта "Рыжик", с нежным сметанным кремом. 

Ингредиенты: 

Коржи:

  • 2 яйца
  • 100 г масла
  • 2 ч. л. соды
  • 1 стакан сахара
  • 2 ст. л. меда
  • 4 стакана муки

Крем:

  • 0,5 л сметаны 
  • 200 г сахара
  • 150 г молока
  • ванилин

Способ приготовления: 

1. Тесто: смешиваем яйца, масло, соду, мед и сахар, перемешиваем и ставим на паровую баню. Помешиваем и ждем, пока смесь увеличится в 2 раза, затем даем 2-3 мин остыть. Отмеряем 3 стакана муки, выливаем сюда смесь и быстро замешиваем, затем добавляем еще стакан муки и вымешиваем тесто.

Тесто для коржей

2. Формируем "колбаску" и делим на 10-12 частей. Раскатываем и выпекаем при 180С 5-7 минут. 

Вкусный осенний медовый торт "Рыжик" с нежным кремом: готовится 15 минут

3. Для крема: смешиваем сметану, молоко, сахар и ванилин и взбиваем миксером.

Вкусный осенний медовый торт "Рыжик" с нежным кремом: готовится 15 минут

4. Смазываем торт кремом, сверху украшаем крошкой, оставляем при комнатной температуре на 2-3 часа, а затем в холодильник на ночь.

Готовый торт

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