Вкусный осенний медовый торт "Рыжик" с нежным кремом: готовится 15 минут
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Домашние торты осенью лучше всего готовить добавляя мед, корицу, это придаст выпечке особый вкус и аромат. А крем можно просто готовить из сметаны.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, медового торта "Рыжик", с нежным сметанным кремом.
Ингредиенты:
Коржи:
- 2 яйца
- 100 г масла
- 2 ч. л. соды
- 1 стакан сахара
- 2 ст. л. меда
- 4 стакана муки
Крем:
- 0,5 л сметаны
- 200 г сахара
- 150 г молока
- ванилин
Способ приготовления:
1. Тесто: смешиваем яйца, масло, соду, мед и сахар, перемешиваем и ставим на паровую баню. Помешиваем и ждем, пока смесь увеличится в 2 раза, затем даем 2-3 мин остыть. Отмеряем 3 стакана муки, выливаем сюда смесь и быстро замешиваем, затем добавляем еще стакан муки и вымешиваем тесто.
2. Формируем "колбаску" и делим на 10-12 частей. Раскатываем и выпекаем при 180С 5-7 минут.
3. Для крема: смешиваем сметану, молоко, сахар и ванилин и взбиваем миксером.
4. Смазываем торт кремом, сверху украшаем крошкой, оставляем при комнатной температуре на 2-3 часа, а затем в холодильник на ночь.
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