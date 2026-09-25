Вкусный осенний медовый торт "Рыжик" с нежным кремом: готовится 15 минут

Домашние торты осенью лучше всего готовить добавляя мед, корицу, это придаст выпечке особый вкус и аромат. А крем можно просто готовить из сметаны.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, медового торта "Рыжик", с нежным сметанным кремом.

Ингредиенты:

Коржи:

2 яйца

100 г масла

2 ч. л. соды

1 стакан сахара

2 ст. л. меда

4 стакана муки

Крем:

0,5 л сметаны

200 г сахара

150 г молока

ванилин

Способ приготовления:

1. Тесто: смешиваем яйца, масло, соду, мед и сахар, перемешиваем и ставим на паровую баню. Помешиваем и ждем, пока смесь увеличится в 2 раза, затем даем 2-3 мин остыть. Отмеряем 3 стакана муки, выливаем сюда смесь и быстро замешиваем, затем добавляем еще стакан муки и вымешиваем тесто.

2. Формируем "колбаску" и делим на 10-12 частей. Раскатываем и выпекаем при 180С 5-7 минут.

3. Для крема: смешиваем сметану, молоко, сахар и ванилин и взбиваем миксером.

4. Смазываем торт кремом, сверху украшаем крошкой, оставляем при комнатной температуре на 2-3 часа, а затем в холодильник на ночь.

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