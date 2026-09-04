Вкусный осенний паштет из грибов: делимся рецептом легкой закуски

Домашние паштеты можно готовить не только из куриной печени, но и из шампиньонов. Для яркого вкуса добавьте тимьян, специи и коньяк.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного грибного паштета из шампиньонов.

Ингредиенты:

1 луковица

1 морковь

500 г шампиньонов

1 зубчик чеснока

по 1/2 ч.л. соли и перца

1 плавленый сырок (или 100 г крем-сыра)

50 г масла

Способ приготовления:

1. Поджариваем лук, добавляем морковь, жарим вместе 5 минут, добавляем нарезанные грибы и, как только они пустят сок, добавляем измельченный чеснок. Жарим вместе до испарения влаги.

2. Смешиваем обжаренные овощи с солью, перцем, маслом и плавленым сырком, взбиваем блендером и выкладываем в форму.

3. По желанию паштет можно украсить обжаренными грибами и растопленным маслом.

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