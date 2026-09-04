Вкусный осенний паштет из грибов: делимся рецептом легкой закуски
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Домашние паштеты можно готовить не только из куриной печени, но и из шампиньонов. Для яркого вкуса добавьте тимьян, специи и коньяк.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного грибного паштета из шампиньонов.
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 1 морковь
- 500 г шампиньонов
- 1 зубчик чеснока
- по 1/2 ч.л. соли и перца
- 1 плавленый сырок (или 100 г крем-сыра)
- 50 г масла
Способ приготовления:
1. Поджариваем лук, добавляем морковь, жарим вместе 5 минут, добавляем нарезанные грибы и, как только они пустят сок, добавляем измельченный чеснок. Жарим вместе до испарения влаги.
2. Смешиваем обжаренные овощи с солью, перцем, маслом и плавленым сырком, взбиваем блендером и выкладываем в форму.
3. По желанию паштет можно украсить обжаренными грибами и растопленным маслом.
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