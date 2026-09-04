Вкусный осенний паштет из грибов: делимся рецептом легкой закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
330
Рецепт грибного паштета
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Домашние паштеты можно готовить не только из куриной печени, но и из шампиньонов. Для яркого вкуса добавьте тимьян, специи и коньяк.

Вкусный грибной паштет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного грибного паштета из шампиньонов. 

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 500 г шампиньонов
  • 1 зубчик чеснока
  • по 1/2 ч.л. соли и перца
  • 1 плавленый сырок (или 100 г крем-сыра)
  • 50 г масла

Способ приготовления: 

1. Поджариваем лук, добавляем морковь, жарим вместе 5 минут, добавляем нарезанные грибы и, как только они пустят сок, добавляем измельченный чеснок. Жарим вместе до испарения влаги.

Жареные грибы с луком

2. Смешиваем обжаренные овощи с солью, перцем, маслом и плавленым сырком, взбиваем блендером и выкладываем в форму.

Сыр для блюда

3. По желанию паштет можно украсить обжаренными грибами и растопленным маслом.

Готовый паштет

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