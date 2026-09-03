Вкусный пирог из теста фило, с персиками и сыром: рецепт оригинального осеннего десерта

Тесто фило – лучшая основа для приготовления очень вкусных, легких пирогов и запеканок. Стоит отметить, что его можно приготовить даже в домашних условиях, из масла и муки, воды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного пирога из фило, с персиками и сыром.

Ингредиенты:

1 упаковка теста фило

50 г растопленного масла

3 яйца

250 мл сливок 15-20 %

1/2 ч.л. соли

2 ч.л. сахара

Начинка:

3 крупных персика

творог

грецкие орехи

мед

Способ приготовления:

1. В форму выкладываем 5 листов теста фило, поочередно смазывая каждый растопленным маслом.

2. В середину пирога укладываем остальные листы теста, между слоями теста выкладываем нарезанные кусочками персики и сыр с плесенью или бри.

3. Для заливки: смешиваем яйца, сливки, соль, сахар и заливаем пирог и выпекаем при 180С 40 минут.

После выпечки посыпаем орешками, выкладываем еще сыра и щедро поливаем медом!

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