Вкусный пирог из теста фило, с персиками и сыром: рецепт оригинального осеннего десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт пирога из теста фило
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Тесто фило – лучшая основа для приготовления очень вкусных, легких пирогов и запеканок. Стоит отметить, что его можно приготовить даже в домашних условиях, из масла и муки, воды.

Что приготовить из теста фило

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного пирога из фило, с персиками и сыром. 

Ингредиенты: 

  • 1 упаковка теста фило
  • 50 г растопленного масла
  • 3 яйца
  • 250 мл сливок 15-20 %
  • 1/2 ч.л. соли
  • 2 ч.л. сахара

Начинка:

  • 3 крупных персика
  • творог
  • грецкие орехи
  • мед

Способ приготовления: 

1. В форму выкладываем 5 листов теста фило, поочередно смазывая каждый растопленным маслом. 

Основа для десерта

2. В середину пирога укладываем остальные листы теста, между слоями теста выкладываем нарезанные кусочками персики и сыр с плесенью или бри. 

Персики и сыр для десерта

3. Для заливки: смешиваем яйца, сливки, соль, сахар и заливаем пирог и выпекаем при 180С 40 минут. 

Заливка для пирога

После выпечки посыпаем орешками, выкладываем еще сыра и щедро поливаем медом!

Готовый десерт

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