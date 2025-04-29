Вкусный салат из молодой капусты и крабовых палочек: на каждый день и для праздничного стола
Сочная молодая капуста – это идеальная основа для салатов. Такой овощ отлично сочетается с разнообразными ингредиентами. Например, с крабовыми палочками и кукурузой. А заправить можно все греческим йогуртом вместо майонеза – будет гораздо полезнее.
Идея приготовления салата из молодой капусты и крабовых палочек опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Блюдо подойдет и для праздничного стола, и просто на каждый день.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 250 г
- капуста молодая (маленькая) – 1 шт.
- яйца – 6 шт.
- кукуруза – 1 банка
- греческий йогурт – 2 ст.л.
- крем творог – 1 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- лимонный сок
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки разрезать пополам и разделить на волокна.
2. Капусту мелко нашинковать.
3. Яйца натереть на маленькой терке, все соединить.
4. Добавить кукурузу.
5. Заправить крем творогом, греческим йогуртом.
6. Посолить, поперчить и добавить лимонный сок.
7. Все перемешать.
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