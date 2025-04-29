Сочная молодая капуста – это идеальная основа для салатов. Такой овощ отлично сочетается с разнообразными ингредиентами. Например, с крабовыми палочками и кукурузой. А заправить можно все греческим йогуртом вместо майонеза – будет гораздо полезнее.

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Идея приготовления салата из молодой капусты и крабовых палочек опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Блюдо подойдет и для праздничного стола, и просто на каждый день.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 250 г

капуста молодая (маленькая) – 1 шт.

яйца – 6 шт.

кукуруза – 1 банка

греческий йогурт – 2 ст.л.

крем творог – 1 ст.л.

соль, перец – по вкусу

лимонный сок

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки разрезать пополам и разделить на волокна.

2. Капусту мелко нашинковать.

3. Яйца натереть на маленькой терке, все соединить.

4. Добавить кукурузу.

5. Заправить крем творогом, греческим йогуртом.

6. Посолить, поперчить и добавить лимонный сок.

7. Все перемешать.

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