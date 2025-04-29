Вкусный салат из молодой капусты и крабовых палочек: на каждый день и для праздничного стола

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Вкусный салат из молодой капусты и крабовых палочек: на каждый день и для праздничного стола

Сочная молодая капуста – это идеальная основа для салатов. Такой овощ отлично сочетается с разнообразными ингредиентами. Например, с крабовыми палочками и кукурузой. А заправить можно все греческим йогуртом вместо майонеза – будет гораздо полезнее.

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Идея приготовления салата из молодой капусты и крабовых палочек опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Блюдо подойдет и для праздничного стола, и просто на каждый день.

Вкусный салат из молодой капусты и крабовых палочек: на каждый день и для праздничного стола

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 250 г
  • капуста молодая (маленькая) – 1 шт.
  • яйца – 6 шт.
  • кукуруза – 1 банка
  • греческий йогурт – 2 ст.л.
  • крем творог – 1 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • лимонный сок

Способ приготовления:

Вкусный салат из молодой капусты и крабовых палочек: на каждый день и для праздничного стола

1. Крабовые палочки разрезать пополам и разделить на волокна.

2. Капусту мелко нашинковать.

Вкусный салат из молодой капусты и крабовых палочек: на каждый день и для праздничного стола

3. Яйца натереть на маленькой терке, все соединить.

Вкусный салат из молодой капусты и крабовых палочек: на каждый день и для праздничного стола

4. Добавить кукурузу.

5. Заправить крем творогом, греческим йогуртом.

Вкусный салат из молодой капусты и крабовых палочек: на каждый день и для праздничного стола

6. Посолить, поперчить и добавить лимонный сок.

Вкусный салат из молодой капусты и крабовых палочек: на каждый день и для праздничного стола

7. Все перемешать.

Вкусный салат из молодой капусты и крабовых палочек: на каждый день и для праздничного стола

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