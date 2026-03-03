Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Вкусный салат из молодой капусты, с сухариками и колбасой: самый простой рецепт блюда за 3 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
306
Весна – идеальное время для приготовления вкусных, полезных салатов из свежих овощей, зелени. Среди овощей идеальной основой может быть молодая капуста, огурцы, редиска.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свежей, молодой капусты, колбасы и кукурузы. 

Ингредиенты:

  • капуста молодая  250 г
  • копченая колбаса 170 г
  • кукуруза консервированная
  • сухарики со вкусом бекона 70 г
  • соль по вкусу
  • майонез 

Способ приготовления: 

1. В миску добавляем тоненько нашинкованную капусту, кукурузу консервированную, нарезанную тоненькой соломкой колбасу копченую, сухарики.

2. Заправляем все майонезом, добавляем специи. 

