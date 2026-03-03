Весна – идеальное время для приготовления вкусных, полезных салатов из свежих овощей, зелени. Среди овощей идеальной основой может быть молодая капуста, огурцы, редиска.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свежей, молодой капусты, колбасы и кукурузы.

Ингредиенты:

капуста молодая 250 г

копченая колбаса 170 г

кукуруза консервированная

сухарики со вкусом бекона 70 г

соль по вкусу

майонез

Способ приготовления:

1. В миску добавляем тоненько нашинкованную капусту, кукурузу консервированную, нарезанную тоненькой соломкой колбасу копченую, сухарики.

2. Заправляем все майонезом, добавляем специи.

