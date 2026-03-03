Все рецепты
Вкусный салат из молодой капусты, с сухариками и колбасой: самый простой рецепт блюда за 3 минуты
Весна – идеальное время для приготовления вкусных, полезных салатов из свежих овощей, зелени. Среди овощей идеальной основой может быть молодая капуста, огурцы, редиска.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свежей, молодой капусты, колбасы и кукурузы.
Ингредиенты:
- капуста молодая 250 г
- копченая колбаса 170 г
- кукуруза консервированная
- сухарики со вкусом бекона 70 г
- соль по вкусу
- майонез
Способ приготовления:
1. В миску добавляем тоненько нашинкованную капусту, кукурузу консервированную, нарезанную тоненькой соломкой колбасу копченую, сухарики.
2. Заправляем все майонезом, добавляем специи.
