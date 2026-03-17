Вкусный салат из моркови по-корейски для пасхального стола: готовится за 3 минуты
Морковь по-корейски – супер-закуска, которую можно есть как самостоятельное блюдо, так и добавлять в салаты, закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из моркови по-корейски, кукурузы и грибов.
Ингредиенты:
- 350 г. морковь по-корейски
- 200 г. кукурузы
- 250 г маринованных грибов
- 2-3 ст.л постного майонеза
Способ приготовления:
1. Смешайте морковь, кукурузу, грибы.
2. Добавьте майонез и перемешайте.
