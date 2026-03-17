Морковь по-корейски – супер-закуска, которую можно есть как самостоятельное блюдо, так и добавлять в салаты, закуски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из моркови по-корейски, кукурузы и грибов.

Ингредиенты:

350 г. морковь по-корейски

200 г. кукурузы

250 г маринованных грибов

2-3 ст.л постного майонеза

Способ приготовления:

1. Смешайте морковь, кукурузу, грибы.

2. Добавьте майонез и перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: