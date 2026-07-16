Вкусный салат из одного овоща: делимся самым ленивым рецептом блюда на каждый день
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Салат – лучшее блюдо, особенно летом. Готовить салаты можно из любых овощей, а также зелени, а для более сытного варианта – просто добавьте мясо, сыр, яйца, креветки, рыбу в блюдо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из болгарского перца, с колбасой и кукурузой.
Ингредиенты:
- болгарский перец
- колбаса
- сухарики
- кукуруза
- майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте перец, колбасу.
2. Добавьте сухари, кукурузу, заправьте майонезом и перемешайте.
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