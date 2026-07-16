Салат – лучшее блюдо, особенно летом. Готовить салаты можно из любых овощей, а также зелени, а для более сытного варианта – просто добавьте мясо, сыр, яйца, креветки, рыбу в блюдо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из болгарского перца, с колбасой и кукурузой.

Ингредиенты:

болгарский перец

колбаса

сухарики

кукуруза

майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте перец, колбасу.

2. Добавьте сухари, кукурузу, заправьте майонезом и перемешайте.

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