Салаты летом лучше всего готовить из свежих овощей и зелени. А для яркого вкуса можно добавить сыр, филе, креветки, мясо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного салата из огурцов, с яйцами и тунцем.

Ингредиенты:

2 огурца

0,5 красной луковицы

1/3 банки кукурузы

2 вареных яйца

2 баночки тунца в собственном соку по 80 г

Соус:

2 ст. л. греческого йогурта

1 ст. л. крем-сыра

1 ст. л. дижонской горчицы

1 ч. л. лимонного сока

соль, перец

Способ приготовления:

1. Нарежьте огурцы, лук, яйца. Добавьте кукурузу.

2. Смешайте все для соуса и заправьте салат.

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