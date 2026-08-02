Вкусный салат из огурцов и тунца: рецепт блюда на каждый день
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Салаты летом лучше всего готовить из свежих овощей и зелени. А для яркого вкуса можно добавить сыр, филе, креветки, мясо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного салата из огурцов, с яйцами и тунцем.
Ингредиенты:
- 2 огурца
- 0,5 красной луковицы
- 1/3 банки кукурузы
- 2 вареных яйца
- 2 баночки тунца в собственном соку по 80 г
Соус:
- 2 ст. л. греческого йогурта
- 1 ст. л. крем-сыра
- 1 ст. л. дижонской горчицы
- 1 ч. л. лимонного сока
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Нарежьте огурцы, лук, яйца. Добавьте кукурузу.
2. Смешайте все для соуса и заправьте салат.
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