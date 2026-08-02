Вкусный салат из огурцов и тунца: рецепт блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт вкусного салата
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Салаты летом лучше всего готовить из свежих овощей и зелени. А для яркого вкуса можно добавить сыр, филе, креветки, мясо.

Салат из овощей

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного салата из огурцов, с яйцами и тунцем.

Ингредиенты: 

  • 2 огурца
  • 0,5 красной луковицы
  • 1/3 банки кукурузы
  • 2 вареных яйца
  • 2 баночки тунца в собственном соку по 80 г

Соус: 

  • 2 ст. л. греческого йогурта
  • 1 ст. л. крем-сыра
  • 1 ст. л. дижонской горчицы
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Нарежьте огурцы, лук, яйца. Добавьте кукурузу. 

Ингредиенты для блюда

2. Смешайте все для соуса и заправьте салат.

Готовый салат

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