Вкусный салат из пекинской капусты и крабовых палочек: легкий рецепт блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
75
Рецепт блюда

Пекинская капуста и крабовые палочки – лучшее сочетание продуктов для легкого салата. Для яркого вкуса добавьте специи и кукурузу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого крабового салата с пекинской капустой.

Ингредиенты: 

  • пекинская капуста – 1 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • крабовые палочки – 200 г
  • кукуруза – 1 б.
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • майонез – 3-4 ст.л.

Способ приготовления: 

1. Зеленую часть пекинской капусты порубить и выложить в миску. Добавить порезанные кубиком вареные яйца, крабовые палочки.

2. Выложить отцеженную консервированную кукурузу, специи.

3. Заправить майонезом, перемешать.

