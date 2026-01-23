Пекинская капуста и крабовые палочки – лучшее сочетание продуктов для легкого салата. Для яркого вкуса добавьте специи и кукурузу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого крабового салата с пекинской капустой.

Ингредиенты:

пекинская капуста – 1 шт.

яйца – 3 шт.

крабовые палочки – 200 г

кукуруза – 1 б.

специи: соль, перец – по вкусу

майонез – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Зеленую часть пекинской капусты порубить и выложить в миску. Добавить порезанные кубиком вареные яйца, крабовые палочки.

2. Выложить отцеженную консервированную кукурузу, специи.

3. Заправить майонезом, перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: