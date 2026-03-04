Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Вкусный салат из пекинской капусты на каждый день: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
3,4 т.
Рецепт блюда

Пекинская капуста – идеальная основа для приготовления вкусных салатов. А также из нее получаются очень сочные и мягкие голубцы. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого в приготовлении салата из пекинской капусты.

Ингредиенты:

  • капуста пекинская  250 г
  • копченая колбаса  170 г
  • кукуруза консервированная
  • сухарики со вкусом бекона  70 г
  • соль по вкусу
  • майонез по вкусу

Способ приготовления: 

1. В миску добавляем тонко нашинкованную капусту, кукурузу консервированную, нарезанную тоненькой соломкой колбасу копченую.

2. В конце добавляем сухарики и заправляем все майонезом, солим, перчим по вкусу.

