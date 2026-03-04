Пекинская капуста – идеальная основа для приготовления вкусных салатов. А также из нее получаются очень сочные и мягкие голубцы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого в приготовлении салата из пекинской капусты.

Ингредиенты:

капуста пекинская 250 г

копченая колбаса 170 г

кукуруза консервированная

сухарики со вкусом бекона 70 г

соль по вкусу

майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. В миску добавляем тонко нашинкованную капусту, кукурузу консервированную, нарезанную тоненькой соломкой колбасу копченую.

2. В конце добавляем сухарики и заправляем все майонезом, солим, перчим по вкусу.

