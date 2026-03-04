Все рецепты
Вкусный салат из пекинской капусты на каждый день: делимся рецептом
Пекинская капуста – идеальная основа для приготовления вкусных салатов. А также из нее получаются очень сочные и мягкие голубцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого в приготовлении салата из пекинской капусты.
Ингредиенты:
- капуста пекинская 250 г
- копченая колбаса 170 г
- кукуруза консервированная
- сухарики со вкусом бекона 70 г
- соль по вкусу
- майонез по вкусу
Способ приготовления:
1. В миску добавляем тонко нашинкованную капусту, кукурузу консервированную, нарезанную тоненькой соломкой колбасу копченую.
2. В конце добавляем сухарики и заправляем все майонезом, солим, перчим по вкусу.
