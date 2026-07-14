Вкусный салат из помидоров, с зернистым сыром: делимся самым легким рецептом
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Домашние салаты можно готовить из любых овощей, а также зелени. А для яркого вкуса попробуйте добавить в салат соус песто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из помидоров, с зернистым сыром.
Ингредиенты:
- Помидоры – 2-3 шт.
- Красный лук – 1/2 шт.
- Зернистый сыр – 150 г
- Песто – 1-2 ч. л.
- Зелень (укроп, петрушка или базилик)
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте помидоры и красный лук, добавьте зернистый сыр и песто.
2. Добавьте измельченную зелень, посолите по вкусу и аккуратно перемешайте.
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