Домашние салаты можно готовить из любых овощей, а также зелени. А для яркого вкуса попробуйте добавить в салат соус песто.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из помидоров, с зернистым сыром.

Ингредиенты:

Помидоры – 2-3 шт.

Красный лук – 1/2 шт.

Зернистый сыр – 150 г

Песто – 1-2 ч. л.

Зелень (укроп, петрушка или базилик)

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте помидоры и красный лук, добавьте зернистый сыр и песто.

2. Добавьте измельченную зелень, посолите по вкусу и аккуратно перемешайте.

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