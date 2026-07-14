Вкусный салат из помидоров, с зернистым сыром: делимся самым легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
990
Вкусный салат из помидоров, с зернистым сыром: делимся самым легким рецептом
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Домашние салаты можно готовить из любых овощей, а также зелени. А для яркого вкуса попробуйте добавить в салат соус песто.

Вкусный салат из помидоров, с зернистым сыром: делимся самым легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из помидоров, с зернистым сыром.

Ингредиенты: 

  • Помидоры – 2-3 шт.
  • Красный лук – 1/2 шт.
  • Зернистый сыр – 150 г
  • Песто – 1-2 ч. л.
  • Зелень (укроп, петрушка или базилик)
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Нарежьте помидоры и красный лук, добавьте зернистый сыр и песто. 

Вкусный салат из помидоров, с зернистым сыром: делимся самым легким рецептом

2. Добавьте измельченную зелень, посолите по вкусу и аккуратно перемешайте.

Вкусный салат из помидоров, с зернистым сыром: делимся самым легким рецептом

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