Домашние салаты можно готовить из любой зелени, овощей, как свежих, так и вареных, запеченных, консервированных. Для того, чтобы блюдо было еще более сытным, можно добавить яйца, сыр любой, мясо, креветки, морепродукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из зелени, с запеченным картофелем и с овощами.

Ингредиенты:

1/2 пачки салата

1 небольшой картофель (отварить и поджарить на капле масла)

80 г тунца в собственном соку

1 средний помидор

1 отварное яйцо (или несколько перепелиных)

50 г оливок или маслин

фиолетовый сладкий лук

сыр пармезан

Соус:

1 ст.л. масла, по 1/2 ч.л. меда, горчицы американской и дижонской, 1 ч.л. лимонного сока, щепотка соли все взбить вилкой

Способ приготовления:

1. Картофель запекайте, так он будет полезнее.

2. Смешайте все для заправки.

3. Все продукты порежьте, смешайте, заправьте заправкой и сверху можно присыпать сыром.

