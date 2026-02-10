Все рецепты
Вкусный салат из тунца и запеченного картофеля за 10 минут: рецепт идеального блюда для ужина
Домашние салаты можно готовить из любой зелени, овощей, как свежих, так и вареных, запеченных, консервированных. Для того, чтобы блюдо было еще более сытным, можно добавить яйца, сыр любой, мясо, креветки, морепродукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из зелени, с запеченным картофелем и с овощами.
Ингредиенты:
- 1/2 пачки салата
- 1 небольшой картофель (отварить и поджарить на капле масла)
- 80 г тунца в собственном соку
- 1 средний помидор
- 1 отварное яйцо (или несколько перепелиных)
- 50 г оливок или маслин
- фиолетовый сладкий лук
- сыр пармезан
Соус:
- 1 ст.л. масла, по 1/2 ч.л. меда, горчицы американской и дижонской, 1 ч.л. лимонного сока, щепотка соли все взбить вилкой
Способ приготовления:
1. Картофель запекайте, так он будет полезнее.
2. Смешайте все для заправки.
3. Все продукты порежьте, смешайте, заправьте заправкой и сверху можно присыпать сыром.
