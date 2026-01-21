Язык – отличная альтернатива мясу. Есть его можно просто в вареном виде, а также добавлять в салаты, делать вкусные закуски. Совет: для того, чтобы язык хорошо чистился после варки, его нужно окунуть в холодную воду и прямо в воде чистить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, нежного салата с языком, морковью и яблоком.

Ингредиенты:

язык вареный свиной 3 шт.

яйца вареные 3 шт.

яблоко кислое 150 г

свежая морковь 100 г

корни сельдерея 100 г

соль, перец

майонез

Способ приготовления:

1. Отварите язык, порежьте брусочками.

2. Натрите морковь, яблоко, сельдерей, яйца.

3. Добавьте майонез, специи и перемешайте.

