Вкусный салат из языка, моркови и яблока: легкий рецепт оригинального блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Вкусный салат из языка, моркови и яблока: легкий рецепт оригинального блюда

Язык – отличная альтернатива мясу. Есть его можно просто в вареном виде, а также добавлять в салаты, делать вкусные закуски. Совет: для того, чтобы язык хорошо чистился после варки, его нужно окунуть в холодную воду и прямо в воде чистить.

Вкусный салат из языка, моркови и яблока: легкий рецепт оригинального блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, нежного салата с языком, морковью и яблоком. 

Вкусный салат из языка, моркови и яблока: легкий рецепт оригинального блюда

Ингредиенты: 

  • язык вареный свиной 3 шт.
  • яйца вареные 3 шт.
  • яблоко кислое 150 г
  • свежая морковь 100 г
  • корни сельдерея 100 г
  • соль, перец
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Отварите язык, порежьте брусочками.

Вкусный салат из языка, моркови и яблока: легкий рецепт оригинального блюда

2. Натрите морковь, яблоко, сельдерей, яйца.

Вкусный салат из языка, моркови и яблока: легкий рецепт оригинального блюда

3. Добавьте майонез, специи и перемешайте. 

Вкусный салат из языка, моркови и яблока: легкий рецепт оригинального блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты