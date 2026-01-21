Все рецепты
Вкусный салат из языка, моркови и яблока: легкий рецепт оригинального блюда
Язык – отличная альтернатива мясу. Есть его можно просто в вареном виде, а также добавлять в салаты, делать вкусные закуски. Совет: для того, чтобы язык хорошо чистился после варки, его нужно окунуть в холодную воду и прямо в воде чистить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, нежного салата с языком, морковью и яблоком.
Ингредиенты:
- язык вареный свиной 3 шт.
- яйца вареные 3 шт.
- яблоко кислое 150 г
- свежая морковь 100 г
- корни сельдерея 100 г
- соль, перец
- майонез
Способ приготовления:
1. Отварите язык, порежьте брусочками.
2. Натрите морковь, яблоко, сельдерей, яйца.
3. Добавьте майонез, специи и перемешайте.
