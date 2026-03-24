Вкусный салат "Ле-Краб" из крабовых палочек и креветок для пасхального стола: делимся рецептом легкого блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
288
Креветки – лучший продукт для приготовления полезных, белковых салатов. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются со всеми овощами, а также сыром, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и полезного салата из креветок.

Ингредиенты:

  • 500 г крабовых палочек
  • 250 г варено-мороженых креветок
  • Сливочное масло для жарки
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 4 отваренных яйца
  • Зеленый лук
  • Майонез
  • Соль, перец по вкусу
  • Кислое яблоко

Способ приготовления:

1. Креветки обжариваем на сливочном масле с измельченным чесноком – буквально минутку, чтобы аромат раскрылся. Солим, перчим и оставляем остывать.

2. Крабовые палочки нарезаем, добавляем к ним кукурузу, мелко нарезанные яйца и зеленый лук. Заправляем майонезом, перемешиваем, досаливаем и доперчиваем по вкусу.

