Креветки – лучший продукт для приготовления полезных, белковых салатов. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются со всеми овощами, а также сыром, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и полезного салата из креветок.

Ингредиенты:

500 г крабовых палочек

250 г варено-мороженых креветок

Сливочное масло для жарки

2 зубчика чеснока

1 банка консервированной кукурузы

4 отваренных яйца

Зеленый лук

Майонез

Соль, перец по вкусу

Кислое яблоко

Способ приготовления:

1. Креветки обжариваем на сливочном масле с измельченным чесноком – буквально минутку, чтобы аромат раскрылся. Солим, перчим и оставляем остывать.

2. Крабовые палочки нарезаем, добавляем к ним кукурузу, мелко нарезанные яйца и зеленый лук. Заправляем майонезом, перемешиваем, досаливаем и доперчиваем по вкусу.

