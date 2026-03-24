Вкусный салат "Ле-Краб" из крабовых палочек и креветок для пасхального стола: делимся рецептом легкого блюда
Креветки – лучший продукт для приготовления полезных, белковых салатов. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются со всеми овощами, а также сыром, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и полезного салата из креветок.
Ингредиенты:
- 500 г крабовых палочек
- 250 г варено-мороженых креветок
- Сливочное масло для жарки
- 2 зубчика чеснока
- 1 банка консервированной кукурузы
- 4 отваренных яйца
- Зеленый лук
- Майонез
- Соль, перец по вкусу
- Кислое яблоко
Способ приготовления:
1. Креветки обжариваем на сливочном масле с измельченным чесноком – буквально минутку, чтобы аромат раскрылся. Солим, перчим и оставляем остывать.
2. Крабовые палочки нарезаем, добавляем к ним кукурузу, мелко нарезанные яйца и зеленый лук. Заправляем майонезом, перемешиваем, досаливаем и доперчиваем по вкусу.
