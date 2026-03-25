Скумбрия – очень полезная и вкусная рыба, которую можно солить, тушить, запекать, делать рулетики. Для того, чтобы рыба была без запаха после приготовления, перед нужно обязательно удалить косточки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из скумбрии, с вкусным соусом.

Ингредиенты:

скумбрия 2 шт.

соевый соус 3 ст. л

мед 1 ст. л.

горчица 1 ст. л.

чеснок 3 зубчика

сок 1/2 лимона

Способ приготовления:

1. Скумбрию очистить, нарезать кусочками и удалить косточки.

2. Каждый кусочек скрутить рулетиком и нанизать на шпажки.

3. Смешать соевый соус, мед, горчицу, измельченный чеснок и лимонный сок.

4. Запекать в мультипечи при температуре 180°C примерно 15 минут, если в духовке, тогда 25 минут.

