Вкусный шашлык из скумбрии для праздничного стола: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
438
Скумбрия – очень полезная и вкусная рыба, которую можно солить, тушить, запекать, делать рулетики. Для того, чтобы рыба была без запаха после приготовления, перед нужно обязательно удалить косточки. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из скумбрии, с вкусным соусом. 

Ингредиенты:

  • скумбрия 2 шт.
  • соевый соус  3 ст. л
  • мед 1 ст. л.
  • горчица 1 ст. л.
  • чеснок 3 зубчика
  • сок 1/2 лимона

Способ приготовления: 

1. Скумбрию очистить, нарезать кусочками и удалить косточки.

2. Каждый кусочек скрутить рулетиком и нанизать на шпажки.

3. Смешать соевый соус, мед, горчицу, измельченный чеснок и лимонный сок.

4. Запекать в мультипечи при температуре 180°C примерно 15 минут, если в духовке, тогда 25 минут.

