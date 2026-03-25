Все рецепты
Вкусный шашлык из скумбрии для праздничного стола: делимся легким рецептом
Скумбрия – очень полезная и вкусная рыба, которую можно солить, тушить, запекать, делать рулетики. Для того, чтобы рыба была без запаха после приготовления, перед нужно обязательно удалить косточки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из скумбрии, с вкусным соусом.
Ингредиенты:
- скумбрия 2 шт.
- соевый соус 3 ст. л
- мед 1 ст. л.
- горчица 1 ст. л.
- чеснок 3 зубчика
- сок 1/2 лимона
Способ приготовления:
1. Скумбрию очистить, нарезать кусочками и удалить косточки.
2. Каждый кусочек скрутить рулетиком и нанизать на шпажки.
3. Смешать соевый соус, мед, горчицу, измельченный чеснок и лимонный сок.
4. Запекать в мультипечи при температуре 180°C примерно 15 минут, если в духовке, тогда 25 минут.
