Вкусный шницель "Цезарь" с салатом: делимся рецептом идеального блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Рецепт блюда

Филе – идеальный полезный продукт для приготовления вкусных отбивных, котлет, а также салатов. Еще филе можно просто вкусно запечь в духовке с овощами, сыром и специями.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шницеля "Цезарь" с салатов и сыром.

Ингредиенты:

  • сыр пармезан
  • 100 мл масла
  • 1 яйцо
  • 1 ч.л лимонного сока
  • 1 ч.л горчицы
  • 3-4 анчоуса
  • соль, перец

Для шницеля:

  • филе курицы
  • соль, перец
  • яйцо
  • мука
  • сухари панко
  • айсберг
  • томаты черри
  • пармезан для посыпки

Способ приготовления:

1. Для соуса: в чашу вливаем масло и разбиваем яйцо, накрываем его насадкой блендера и взбиваем до образования майонеза. После добавляем все остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем до однородности.

2. Филе курицы делим пополам и отбиваем. Солим, перчим и окунаем сначала в муку, затем в яйцо и в сухари панко. Жарим на невысоком огне до золотистой корочки с обеих сторон.

3. Листья салата айсберг заправляем соусом и выкладываем на шницель, добавляем томаты черри и посыпаем сыром, он добавляет невероятного вкуса!

