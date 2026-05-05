Вкусный шницель "Цезарь" с салатом: делимся рецептом идеального блюда для обеда и ужина
Филе – идеальный полезный продукт для приготовления вкусных отбивных, котлет, а также салатов. Еще филе можно просто вкусно запечь в духовке с овощами, сыром и специями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шницеля "Цезарь" с салатов и сыром.
Ингредиенты:
- сыр пармезан
- 100 мл масла
- 1 яйцо
- 1 ч.л лимонного сока
- 1 ч.л горчицы
- 3-4 анчоуса
- соль, перец
Для шницеля:
- филе курицы
- соль, перец
- яйцо
- мука
- сухари панко
- айсберг
- томаты черри
- пармезан для посыпки
Способ приготовления:
1. Для соуса: в чашу вливаем масло и разбиваем яйцо, накрываем его насадкой блендера и взбиваем до образования майонеза. После добавляем все остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем до однородности.
2. Филе курицы делим пополам и отбиваем. Солим, перчим и окунаем сначала в муку, затем в яйцо и в сухари панко. Жарим на невысоком огне до золотистой корочки с обеих сторон.
3. Листья салата айсберг заправляем соусом и выкладываем на шницель, добавляем томаты черри и посыпаем сыром, он добавляет невероятного вкуса!
