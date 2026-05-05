Филе – идеальный полезный продукт для приготовления вкусных отбивных, котлет, а также салатов. Еще филе можно просто вкусно запечь в духовке с овощами, сыром и специями.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шницеля "Цезарь" с салатов и сыром.

Ингредиенты:

сыр пармезан

100 мл масла

1 яйцо

1 ч.л лимонного сока

1 ч.л горчицы

3-4 анчоуса

соль, перец

Для шницеля:

филе курицы

соль, перец

яйцо

мука

сухари панко

айсберг

томаты черри

пармезан для посыпки

Способ приготовления:

1. Для соуса: в чашу вливаем масло и разбиваем яйцо, накрываем его насадкой блендера и взбиваем до образования майонеза. После добавляем все остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем до однородности.

2. Филе курицы делим пополам и отбиваем. Солим, перчим и окунаем сначала в муку, затем в яйцо и в сухари панко. Жарим на невысоком огне до золотистой корочки с обеих сторон.

3. Листья салата айсберг заправляем соусом и выкладываем на шницель, добавляем томаты черри и посыпаем сыром, он добавляет невероятного вкуса!

