Вкусный творожный десерт с шоколадом и ягодами без выпечки: готовится всего 5 минут

Творог – идеальная основа для приготовления вкусных вареников, запеканок, а также легких десертов. Стоит отметить, что творог хорошо сочетается с ягодами, фруктами, а также шоколадом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого десерта из творога, с ягодами и шоколадом.

Ингредиенты:

  • 180 г 9% творога
  • 1 молочная шоколадка 90 г
  • ягоды

Способ приготовления:

1. Творог взбиваем блендером с растопленным шоколадом.

2. Выкладываем в форму на пищевую пленку и по желанию сверху выкладываем ягоды.

Отправьте в холодильник на несколько часов!

