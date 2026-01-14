Творог – идеальная основа для приготовления вкусных вареников, запеканок, а также легких десертов. Стоит отметить, что творог хорошо сочетается с ягодами, фруктами, а также шоколадом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого десерта из творога, с ягодами и шоколадом.

Ингредиенты:

180 г 9% творога

1 молочная шоколадка 90 г

ягоды

Способ приготовления:

1. Творог взбиваем блендером с растопленным шоколадом.

2. Выкладываем в форму на пищевую пленку и по желанию сверху выкладываем ягоды.

Отправьте в холодильник на несколько часов!

