Вкусный творожный десерт с шоколадом и ягодами без выпечки: готовится всего 5 минут
Творог – идеальная основа для приготовления вкусных вареников, запеканок, а также легких десертов. Стоит отметить, что творог хорошо сочетается с ягодами, фруктами, а также шоколадом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого десерта из творога, с ягодами и шоколадом.
Ингредиенты:
- 180 г 9% творога
- 1 молочная шоколадка 90 г
- ягоды
Способ приготовления:
1. Творог взбиваем блендером с растопленным шоколадом.
2. Выкладываем в форму на пищевую пленку и по желанию сверху выкладываем ягоды.
Отправьте в холодильник на несколько часов!
