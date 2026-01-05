Вкусный ужин из картофеля на сковородке: как приготовить сытное блюдо на скорую руку
Для того, чтобы приготовить вкусный ужин, можно использовать картофель, который всегда есть дома. Но не стоит просто жарить овощ, добавьте фарш, овощи, аджику, а также много сыра. Все это очень вкусно можно совместить на сковородке.
Идея приготовления ужина из картофеля на сковородке опубликована на странице фудблогера diana kulikovska в Instagram.
Ингредиенты:
- 6 крупных картофелин
- 150 г сыра любого
- 500 г фарша
- 1 лук
- аджика – 200 мл.
- зелень и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель почистить, помыть и просушить.
2. Полить немного одой и добавить соль, приправы по вкусу, запечь в духовке или аэрогриле.
3. Обжарить лук и фарш до готовности.
4. Добавить аджику и 100 мл воды, объединить на сковородке и тушить минут 10.
5. Всыпать запеченный картофель, сверху сыр и накрыть до растапливания сыра.
6. Сверху добавить зелень.
