Вкусный ужин из картофеля на сковородке: как приготовить сытное блюдо на скорую руку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,6 т.
Для того, чтобы приготовить вкусный ужин, можно использовать картофель, который всегда есть дома. Но не стоит просто жарить овощ, добавьте фарш, овощи, аджику, а также много сыра. Все это очень вкусно можно совместить на сковородке.

Идея приготовления ужина из картофеля на сковородке опубликована на странице фудблогера diana kulikovska в Instagram.

Ингредиенты:

  • 6 крупных картофелин
  • 150 г сыра любого
  • 500 г фарша
  • 1 лук
  • аджика – 200 мл.
  • зелень и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель почистить, помыть и просушить.

2. Полить немного одой и добавить соль, приправы по вкусу, запечь в духовке или аэрогриле.

3. Обжарить лук и фарш до готовности.

4. Добавить аджику и 100 мл воды, объединить на сковородке и тушить минут 10.

5. Всыпать запеченный картофель, сверху сыр и накрыть до растапливания сыра.

6. Сверху добавить зелень.

