Вкусный весенний салат из редиски и яиц: делимся легким рецептом блюда на каждый день

Рецепт салата

Молодая редиска – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок, например, битая редиска. 

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из редиски, с яйцами и майонезом.

Ингредиенты:

  • Яйца 4 шт.
  • Редис 300 г
  • Зеленый лук
  • Укроп
  • Сметана 2-3 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Яйца варим, чистим и нарезаем. Редис также нарезаем полукольцами, затем измельчаем зеленый лук и укроп.

2. Перемешиваем все ингредиенты, заправляем сметаной, добавляем специи и подаем.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

