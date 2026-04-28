Вкусный весенний салат из редиски и яиц: делимся легким рецептом блюда на каждый день
Молодая редиска – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок, например, битая редиска.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из редиски, с яйцами и майонезом.
Ингредиенты:
- Яйца 4 шт.
- Редис 300 г
- Зеленый лук
- Укроп
- Сметана 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Яйца варим, чистим и нарезаем. Редис также нарезаем полукольцами, затем измельчаем зеленый лук и укроп.
2. Перемешиваем все ингредиенты, заправляем сметаной, добавляем специи и подаем.
