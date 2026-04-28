Молодая редиска – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок, например, битая редиска.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из редиски, с яйцами и майонезом.

Ингредиенты:

Яйца 4 шт.

Редис 300 г

Зеленый лук

Укроп

Сметана 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Яйца варим, чистим и нарезаем. Редис также нарезаем полукольцами, затем измельчаем зеленый лук и укроп.

2. Перемешиваем все ингредиенты, заправляем сметаной, добавляем специи и подаем.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: