Вкусный яблочный пирог без теста: делимся рецептом идеального десерта без заморочек

Яблоки – идеальные фрукты для приготовления вкусных, легких, ароматных десертов. К тому же яблоки очень хорошо сочетаются со всеми фруктами, сахаром, корицей.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из лаваша, с яблоками и корицей.

Ингредиенты:

  • Лаваш – 2-3 листа
  • Яблоки – 5-6 шт.
  • Творог кисломолочный – 600 г
  • Сахар – 200 г( заливка) 200 г (в творог)
  • Корица — 1 ч. ложка
  • Сливочное масло – 100 г
  • Цедра лимона
  • Мед – 1 ст.л
  • Яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Яблоки помойте, очистите от кожуры и сердцевины. Нарежьте маленькими кубиками. Растопите в кастрюле масло, сахар, мед и добавьте яблоки, тушите 5-7 минут и добавьте корицу.

2. Творог смешайте с сахаром, яйцами и цедрой лимона. Тщательно перемешайте, чтобы сахар растворился.

3. Разложите лаваш на рабочей поверхности. Выложите слой творожной начинки на лаваш. Аккуратно заверните лаваш с начинкой в рулет, чтобы начинка не выпадала. Нарежьте рулет на кусочки и выложите в форму для запекания, выложите сверху яблочную заливку, запекайте при 180С 20 минут.

Подавайте горячим, с мороженым! 

