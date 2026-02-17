Яблоки – идеальные фрукты для приготовления вкусных, легких, ароматных десертов. К тому же яблоки очень хорошо сочетаются со всеми фруктами, сахаром, корицей.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из лаваша, с яблоками и корицей.

Ингредиенты:

Лаваш – 2-3 листа

Яблоки – 5-6 шт.

Творог кисломолочный – 600 г

Сахар – 200 г( заливка) 200 г (в творог)

Корица — 1 ч. ложка

Сливочное масло – 100 г

Цедра лимона

Мед – 1 ст.л

Яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Яблоки помойте, очистите от кожуры и сердцевины. Нарежьте маленькими кубиками. Растопите в кастрюле масло, сахар, мед и добавьте яблоки, тушите 5-7 минут и добавьте корицу.

2. Творог смешайте с сахаром, яйцами и цедрой лимона. Тщательно перемешайте, чтобы сахар растворился.

3. Разложите лаваш на рабочей поверхности. Выложите слой творожной начинки на лаваш. Аккуратно заверните лаваш с начинкой в рулет, чтобы начинка не выпадала. Нарежьте рулет на кусочки и выложите в форму для запекания, выложите сверху яблочную заливку, запекайте при 180С 20 минут.

Подавайте горячим, с мороженым!

