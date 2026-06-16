Кабачки – очень бюджетный и вкусный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, супов, а также рулетов с разными начинками. Еще из них получаются изумительные блины, оладьи, запеканки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого в приготовлении и сытного кабачкового рулета, с вкусной сырной начинкой.

Ингредиенты:

Кабачковый корж:

кабачки 3 шт. (800 г) + соль 1 ч.л.

мука 5-6 ст.л.

яйца 3 шт.

соль 1/2 ч.л.

сметана 1 ст.л. (с большой горкой)

Для начинки:

плавленые сырки 200 г (3 шт.) или сыр сулугуни 180 г

майонез (можно наполовину со сметаной) по вкусу (я брала 160 г)

чеснок 4-5 зубчиков

помидоры 3 шт.

укроп небольшой пучок

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть на крупной терке, добавить соль, перемешать и отставить на 15 минут, чтобы лишняя жидкость стекла. Из кабачков отжать всю жидкость, добавить яйца, муку, сметану, соль и все хорошо перемешать.

2. Разогреть духовку до 200 С. Смазать пергамент небольшим количеством масла и выложить тонким слоем кабачковое тесто, равномерно распределив его, и поставить в духовку до готовности. Когда основа будет готова, она станет золотистого цвета с обеих сторон, корж выпекайте 25 минут при температуре 200С. Готовый корж остудить до комнатной температуры.

3. Начинка: натрите плавленые сырки или сыр сулугуни и добавьте тертый чеснок, майонез или майонез наполовину со сметаной, укроп и хорошо перемешайте.

4. На корж выкладываем начинку тонким слоем, помидоры, как я показываю на видео, и очень плотно заворачиваем. Затем заворачиваем в пищевую пленку и перекладываем в холодильник минимум на 1,5-3 часа.

Приятного аппетита!

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