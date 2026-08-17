Вкусный закусочный рулет из кабачка с сыром, ветчиной и помидорами: делимся легким рецептом
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Кабачки – универсальный овощ, который может быть основой не только для салатов, запеканок. Но еще из них получатся вкусные рулеты, икра, намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого рулета из кабачка, с сыром и соусом песто.
Ингредиенты (на 2 рулетика):
- 2 шт. кабачков
- сыр Cambozola
- 2 яйца
- соль и специи по вкусу
- 2 ст.л. пшеничной муки
- соус песто
- свежий помидор
- ветчина
- руккола
Способ приготовления:
1. Измельчите кабачок в блендере или кухонном комбайне. Слегка отожмите лишнюю жидкость, если он слишком сочный. Добавьте яйца, соль, специи и муку, хорошо перемешайте.
2. Равномерно распределите массу на противне, застеленном пергаментом, и выпекайте около 20 минут при 180 °C.
3. Готовый корж осторожно снимите с пергамента, разрежьте пополам, смажьте соусом песто и выложите начинку, сверните и отправьте в холодильник.
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