Вкусный закусочный рулет из кабачка с сыром, ветчиной и помидорами: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
537
Рецепт закуски из кабачка
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Кабачки – универсальный овощ, который может быть основой не только для салатов, запеканок. Но еще из них получатся вкусные рулеты, икра, намазки.

Как приготовить рулет из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого рулета из кабачка, с сыром и соусом песто. 

Ингредиенты (на 2 рулетика):

  • 2 шт. кабачков 
  • сыр Cambozola
  • 2 яйца
  • соль и специи по вкусу
  • 2 ст.л. пшеничной муки
  • соус песто
  • свежий помидор
  • ветчина
  • руккола

Способ приготовления: 

1. Измельчите кабачок в блендере или кухонном комбайне. Слегка отожмите лишнюю жидкость, если он слишком сочный. Добавьте яйца, соль, специи и муку, хорошо перемешайте.

Основа для блюда

2. Равномерно распределите массу на противне, застеленном пергаментом, и выпекайте около 20 минут при 180 °C.

Начинка для блюда

3. Готовый корж осторожно снимите с пергамента, разрежьте пополам, смажьте соусом песто и выложите начинку, сверните и отправьте в холодильник.

Готовый рулет

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