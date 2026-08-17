Кабачки – универсальный овощ, который может быть основой не только для салатов, запеканок. Но еще из них получатся вкусные рулеты, икра, намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого рулета из кабачка, с сыром и соусом песто.

Ингредиенты (на 2 рулетика):

2 шт. кабачков

сыр Cambozola

2 яйца

соль и специи по вкусу

2 ст.л. пшеничной муки

соус песто

свежий помидор

ветчина

руккола

Способ приготовления:

1. Измельчите кабачок в блендере или кухонном комбайне. Слегка отожмите лишнюю жидкость, если он слишком сочный. Добавьте яйца, соль, специи и муку, хорошо перемешайте.

2. Равномерно распределите массу на противне, застеленном пергаментом, и выпекайте около 20 минут при 180 °C.

3. Готовый корж осторожно снимите с пергамента, разрежьте пополам, смажьте соусом песто и выложите начинку, сверните и отправьте в холодильник.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: