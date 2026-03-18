Вкусный запеченный картофель с голенями: рецепт сытного блюда для обеда
Куриное мясо, картофель и овощи – идеальный набор продуктов для приготовления вкусного и сытного блюда для обеда и ужина. Вкусно и полезно будет – просто запечь все в духовке со специями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки, с овощами и голенями.
Ингредиенты:
- 6-8 голеней
- микс специй для курицы
- соль
- масло
- картофель
- морковь
- лук
- сладкий перец
- специи, соль, масло
Способ приготовления:
1. К голеням добавляем специи, соль, масло и хорошо перемешиваем.
2. На противень выкладываем нарезанные овощи, поливаем маслом и посыпаем специальным. Сверху выкладываем голени.
3. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 40 минут, последние 10 минут включаем режим конвекции.
Подаем с любым соусом и овощным салатом!
