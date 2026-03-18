Вкусный запеченный картофель с голенями: рецепт сытного блюда для обеда

Ирина Мельниченко
Кулинария
Куриное мясо, картофель и овощи – идеальный набор продуктов для приготовления вкусного и сытного блюда для обеда и ужина. Вкусно и полезно будет – просто запечь все в духовке со специями.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки, с овощами и голенями.

Ингредиенты: 

  • 6-8 голеней
  • микс специй для курицы
  • соль
  • масло
  • картофель
  • морковь
  • лук
  • сладкий перец
  • специи, соль, масло

Способ приготовления: 

1. К голеням добавляем специи, соль, масло и хорошо перемешиваем.

2. На противень выкладываем нарезанные овощи, поливаем маслом и посыпаем специальным. Сверху выкладываем голени.

3. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 40 минут, последние 10 минут включаем режим конвекции.

Подаем с любым соусом и овощным салатом!

