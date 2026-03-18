Куриное мясо, картофель и овощи – идеальный набор продуктов для приготовления вкусного и сытного блюда для обеда и ужина. Вкусно и полезно будет – просто запечь все в духовке со специями.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки, с овощами и голенями.

Ингредиенты:

6-8 голеней

микс специй для курицы

соль

масло

картофель

морковь

лук

сладкий перец

специи, соль, масло

Способ приготовления:

1. К голеням добавляем специи, соль, масло и хорошо перемешиваем.

2. На противень выкладываем нарезанные овощи, поливаем маслом и посыпаем специальным. Сверху выкладываем голени.

3. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 40 минут, последние 10 минут включаем режим конвекции.

Подаем с любым соусом и овощным салатом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: