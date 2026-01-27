Все рецепты
Вкусный запеченный картофель в беконе: делимся рецептом блюда для обеда и ужина
Запеченный, вареный, тушеный картофель – сытные и вкусные блюда, которые умеют готовить все. Если же вы хотите, чтобы картофель был мягким, перед запеканием кулинары советуют его отварить до полуготовности.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с беконом и специями.
Ингредиенты:
- картофель
- бекон
- специи
- масло
- чеснок
Способ приготовления:
1. Картофель нужно отварить в подсоленной воде, добавить несколько столовых ложек масла.
2. Добавьте любимые специи, сухой чеснок, перемешайте, закрутите в бекон и выложите в форму.
3. Запекайте 15-20 минут при температуре 200 С.
