Вкусный запеченный картофель в беконе: делимся рецептом блюда для обеда и ужина

Рецепт картофеля

Запеченный, вареный, тушеный картофель – сытные и вкусные блюда, которые умеют готовить все. Если же вы хотите, чтобы картофель был мягким, перед запеканием кулинары советуют его отварить до полуготовности. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с беконом и специями. 

Ингредиенты:

  • картофель 
  • бекон
  • специи
  • масло
  • чеснок

Способ приготовления: 

1. Картофель нужно отварить в подсоленной воде, добавить несколько столовых ложек масла.

2. Добавьте любимые специи, сухой чеснок, перемешайте, закрутите в бекон и выложите в форму.

3. Запекайте 15-20 минут при температуре 200 С.

