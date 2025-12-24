Вместо штоллена: домашнее цитрусовое печенье "Мадлен" для рождественского стола
"Мадлен" – это знаменитое французское бисквитное печенье в форме морских гребешков. Особенности десерта в его нежной текстуре, которая по вкусу и виду напоминает кекс, и с ярко выраженным сливочно-масляным вкусом с нотками ванили или лимонной цедры. Традиционно выпекается печенье в специальных формах-ракушках. Одной из главных черт идеально приготовленной мадленки считается характерный "горбик" на обратной стороне.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мадленок с цедрой апельсина и ванилью.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- цедра одного апельсина
- 90 г сахара
- 8 г меда
- 100 г муки
- 3/4 чайной ложки разрыхлителя
- 90 г сливочное масло (растопленное)
- 10 г молока
- Ваниль (можешь взять свеженький стручок, экстракт или обычную в пакетике)
- 20 г сахарной пудры (для презентации)
Способ приготовления:
1. Тесто: соединяем сахар и апельсиновую цедру, хорошо растираем, чтобы раскрылся аромат лучше. Вводим яйца, мед, ваниль, молоко. Всыпаем смесь из муки и разрыхлителя. Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем массу до однородной гладкой текстуры.
2. Возьмите форму в форме ракушек — это главное! Выкладывайте тесто и ставим в разогретую духовку на 170°C (без конвекции!) на 15 минут.
Присыпьте пудрой!
