Вместо штоллена: домашнее цитрусовое печенье "Мадлен" для рождественского стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Рецепт печенья

"Мадлен" – это знаменитое французское бисквитное печенье в форме морских гребешков. Особенности десерта в его нежной текстуре, которая по вкусу и виду напоминает кекс, и с  ярко выраженным сливочно-масляным вкусом с нотками ванили или лимонной цедры. Традиционно выпекается печенье в специальных формах-ракушках. Одной из главных черт идеально приготовленной мадленки считается характерный "горбик" на обратной стороне.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мадленок с цедрой апельсина и ванилью.

Ингредиенты: 

  • 2 яйца
  • цедра одного апельсина
  • 90 г сахара
  • 8 г меда
  • 100 г муки
  • 3/4 чайной ложки разрыхлителя
  • 90 г сливочное масло (растопленное)
  • 10 г молока
  • Ваниль (можешь взять свеженький стручок, экстракт или обычную в пакетике)
  • 20 г сахарной пудры (для презентации)

Способ приготовления: 

1. Тесто: соединяем сахар и апельсиновую цедру, хорошо растираем, чтобы раскрылся аромат лучше. Вводим яйца, мед, ваниль, молоко. Всыпаем смесь из муки и разрыхлителя. Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем массу до однородной гладкой текстуры.

2. Возьмите форму в форме ракушек — это главное! Выкладывайте тесто и ставим в разогретую духовку на 170°C (без конвекции!) на 15 минут. 

Присыпьте пудрой!

