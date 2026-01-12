Хачапури – очень вкусное и сытное блюдо грузинской кухни. Для того, чтобы блюдо было по-настоящему вкусным, самое главное – тесто должно быть идеальным.

Кулинар поделился в Instagram рецептом идеального теста для вкусных и сытных хачапури.

Ингредиенты (на 1,6 кг теста):

Мука пшеничная в/с – 1000 г

Молоко (35-37°C) – 400 мл

Вода — 100 мл

Яйцо куриное – 1 шт (50 г)

Дрожжи сухие – 10 г

Соль — 15 г

Сахар — 10 г

Масло сливочное растопленное – 50 г

Масло растительное – 20 г

Способ приготовления:

1. В теплое молоко и воду добавляю сахар и дрожжи. Даю постоять 10–15 мин, чтобы появилась пенка — живые дрожжи должны "заиграть"! Добавьте яйцо, соль, растопленное сливочное масло и масло, перемешайте. Постепенно всыпаю муку — замешивайте мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Нужно месить тесто руками или в миксере 10-12 минут — пока тесто "дышит" и становится шелковым.

2. Накройте полотенцем и оставьте для ферментации на 1,5 часа при 28-30°C или поставьте в холодильник на ночь (12 ч при +4°C). Готовое тесто разделите на шарики — и дайте им еще 10-15 минут "отдохнуть".

После готовьте с сыром или мясом!

