"Карпатка" – воздушный торт, который по текстуре очень напоминает облако. Все это из-за нежного и легкого крема, а также мягких коржей. Это тот десерт, который вы захотите съесть с чаем после тяжелого рабочего дня.

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Идея приготовления торта "Карпатка" опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Такая вкусность понравится всей вашей семье.

Ингредиенты для крема:

сахар – 120 г

ванильный сахар – 12 г

кукурузный крахмал – 55 г

яйца – 2 шт.

молоко – 500 мл.

сливочное масло комнатной температуры – 100 г

Ингредиенты для лепешек:

молоко – 70 мл.

вода – 70 мл.

сливочное масло – 60 г

сахар – 1 ч.л.

щепотка соли

мука – 100 г

яйца средние комнатной температуры – 3 шт.

Способ приготовления крема:

1. Соединить сахар, ванильный сахар и крахмал.

2. Добавить яйца, перемешать и поставить на маленький огонь.

3. Варить до загущения и все время помешивать.

4. Затем накрыть пленкой и охладить до комнатной температуры.

5. Для коржей объединить в кастрюле молоко, воду и масло.

6. Довести до кипения и всыпать муку.

7. Хорошо вымешивать минуту.

8. Охладить тесто и поочередно добавить 3 яйца комнатной температуры.

9. Выложить в два противня и выпекать 20-25 минут при температуре 180 градусов.

10. Крем и масло комнатной температуры взбить миксером.

11. Выложить корж, далее крем и корж.

12. Накрыть плёнкой и поставить на ночь в холодильник.

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