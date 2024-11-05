Воздушный торт "Карпатка", как облако: десерт, который поразит своим вкусом
"Карпатка" – воздушный торт, который по текстуре очень напоминает облако. Все это из-за нежного и легкого крема, а также мягких коржей. Это тот десерт, который вы захотите съесть с чаем после тяжелого рабочего дня.
Идея приготовления торта "Карпатка" опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Такая вкусность понравится всей вашей семье.
Ингредиенты для крема:
- сахар – 120 г
- ванильный сахар – 12 г
- кукурузный крахмал – 55 г
- яйца – 2 шт.
- молоко – 500 мл.
- сливочное масло комнатной температуры – 100 г
Ингредиенты для лепешек:
- молоко – 70 мл.
- вода – 70 мл.
- сливочное масло – 60 г
- сахар – 1 ч.л.
- щепотка соли
- мука – 100 г
- яйца средние комнатной температуры – 3 шт.
Способ приготовления крема:
1. Соединить сахар, ванильный сахар и крахмал.
2. Добавить яйца, перемешать и поставить на маленький огонь.
3. Варить до загущения и все время помешивать.
4. Затем накрыть пленкой и охладить до комнатной температуры.
5. Для коржей объединить в кастрюле молоко, воду и масло.
6. Довести до кипения и всыпать муку.
7. Хорошо вымешивать минуту.
8. Охладить тесто и поочередно добавить 3 яйца комнатной температуры.
9. Выложить в два противня и выпекать 20-25 минут при температуре 180 градусов.
10. Крем и масло комнатной температуры взбить миксером.
11. Выложить корж, далее крем и корж.
12. Накрыть плёнкой и поставить на ночь в холодильник.
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