Воздушный яблочный пирог с нежным кремом: делимся рецептом вкусного домашнего десерта
Домашние пироги можно готовить из любого теста, а также с любыми начинками. Одним их самых быстрых и простых будут те, которые можно приготовить на песочном тесте.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего торта из песочного теста с суфле.
Ингредиенты:
Тесто:
- мука 250 г
- желтки 2 шт.
- сметана 1 ст. л.
- разрыхлитель 1 ч. л. или 1/3 ч. л. соды с уксусом
- сахар 40 г
- масло сливочное 100 г
Яблочная масса:
- яблоки 400 г
- сахар 120 г
- крахмал 40 г
- вода 80 г
Суфле:
- белки 2 шт.
- сахар 60 г
- сметана 400 г
- крахмал 30 г
Штрейзель:
- мука 90 г
- сахар 60 г
- масло сливочное 80 г
Способ приготовления:
1. Яблоки почистить, порезать кубиками, варить с сахаром 5-6 мин. Добавить крахмал, разведенный водой, прогреть еще минутку, начнет булькать снять и остудить.
2. Замесить тесто: к муке добавляем желтки, сметану, сахар и разрыхлитель / соду, натертое холодное масло, замесить (до однородности) накрыть полотенцем и поставить в холодильник.
3. Взбить белки с сахаром до пиков, ввести сметану и крахмал, перемешать аккуратно.
4. Для штрейзеля: перетереть масло, сахар и муку в крошку. Раскатать тесто в форму с бортиками. Выложить яблочную массу, затем суфле, сверху — штрейзель. Выпекать при 170°С 50-60 минут до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
