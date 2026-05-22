Воздушный яблочный пирог с нежным кремом: делимся рецептом вкусного домашнего десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
399
Домашние пироги можно готовить из любого теста, а также с любыми начинками. Одним их самых быстрых и простых будут те, которые можно приготовить на песочном тесте.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего торта из песочного теста с суфле. 

Ингредиенты:

Тесто:

  • мука 250 г
  • желтки 2 шт.
  • сметана 1 ст. л.
  • разрыхлитель 1 ч. л. или 1/3 ч. л. соды с уксусом
  • сахар 40 г
  • масло сливочное 100 г

Яблочная масса:

  • яблоки 400 г
  • сахар 120 г
  • крахмал 40 г
  • вода 80 г

Суфле:

  • белки 2 шт.
  • сахар 60 г
  • сметана 400 г
  • крахмал 30 г

Штрейзель:

  • мука 90 г
  • сахар 60 г
  • масло сливочное 80 г

Способ приготовления: 

1. Яблоки почистить, порезать кубиками, варить с сахаром 5-6 мин. Добавить крахмал, разведенный водой, прогреть еще минутку, начнет булькать снять и остудить.

2. Замесить тесто: к муке добавляем желтки, сметану, сахар и разрыхлитель / соду, натертое холодное масло, замесить (до однородности) накрыть полотенцем и поставить в холодильник.

3. Взбить белки с сахаром до пиков, ввести сметану и крахмал, перемешать аккуратно.

4. Для штрейзеля: перетереть масло, сахар и муку в крошку. Раскатать тесто в форму с бортиками. Выложить яблочную массу, затем суфле, сверху — штрейзель. Выпекать при 170°С 50-60 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

