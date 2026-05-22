Домашние пироги можно готовить из любого теста, а также с любыми начинками. Одним их самых быстрых и простых будут те, которые можно приготовить на песочном тесте.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего торта из песочного теста с суфле.

Ингредиенты:

Тесто:

мука 250 г

желтки 2 шт.

сметана 1 ст. л.

разрыхлитель 1 ч. л. или 1/3 ч. л. соды с уксусом

сахар 40 г

масло сливочное 100 г

Яблочная масса:

яблоки 400 г

сахар 120 г

крахмал 40 г

вода 80 г

Суфле:

белки 2 шт.

сахар 60 г

сметана 400 г

крахмал 30 г

Штрейзель:

мука 90 г

сахар 60 г

масло сливочное 80 г

Способ приготовления:

1. Яблоки почистить, порезать кубиками, варить с сахаром 5-6 мин. Добавить крахмал, разведенный водой, прогреть еще минутку, начнет булькать снять и остудить.

2. Замесить тесто: к муке добавляем желтки, сметану, сахар и разрыхлитель / соду, натертое холодное масло, замесить (до однородности) накрыть полотенцем и поставить в холодильник.

3. Взбить белки с сахаром до пиков, ввести сметану и крахмал, перемешать аккуратно.

4. Для штрейзеля: перетереть масло, сахар и муку в крошку. Раскатать тесто в форму с бортиками. Выложить яблочную массу, затем суфле, сверху — штрейзель. Выпекать при 170°С 50-60 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

