Плита на кухне ежедневно подвергается испытаниям – разбрызгивание масла, закипевшие соусы, подгорающие кусочки пищи. Со временем даже новая поверхность теряет блеск и вид. Особенно трудно убрать жир, который успел въесться в поверхность. Однако справиться с этой задачей можно, и совсем не обязательно тратить деньги на агрессивную химию. Достаточно нескольких доступных ингредиентов и правильной последовательности действий.

Редакция FoodOboz расскажет, чем можно идеально отмыть плиту от жира. Методы очень простые и эффективные.

Сода, уксус и немного терпения

Один из самых простых и безопасных способов очистить газовую плиту – сделать пасту из пищевой соды и воды. Нанесите ее на загрязненные участки, оставьте на 20-30 минут, а затем осторожно сотрите влажной салфеткой. Важно не использовать жесткие губки, чтобы не оставить царапин. Этот метод помогает избавиться даже от засохшего жира.

Лайфхак с лимоном и моющим средством

Для более стойких загрязнений подойдет другой действенный рецепт. Смешайте четверть стакана моющего средства, стакан теплой воды и столовую ложку лимонного сока. Эту жидкость нанесите на плиту с помощью мягкой ткани или губки. Затем положите влажную ткань, смоченную этим раствором, на особо загрязненные участки и оставьте на 10-15 минут. После этого остатки жира легко сотрутся. Лимонная кислота и мыльная пена вместе работают гораздо эффективнее, чем кажется на первый взгляд.

Не забудьте о решетках

Решетки плиты тоже нуждаются в уходе. Лучший вариант – замочить их в горячей мыльной воде на полчаса. После этого загрязнения легко удаляются губкой или мягкой щеткой. Если решетки имеют старый нагар, их можно обработать той же содово-лимонной пастой или раствором с моющим средством.

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