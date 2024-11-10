Авокадо – один из самых популярных фруктов в мире. Его используют для приготовления десертов, салатов и даже основных блюд. Он полезен и вкусен, но очень быстро портится во время хранения.

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Как правильно хранить авокадо, чтобы оно дольше оставалось свежим, Express рассказал Карл Грэм, эксперт по хранению пищевых продуктов из Click Storage. Благодаря этим простым рекомендациям фрукт сохранит свою свежесть в течение двух недель.

Для того, чтобы авокадо оставался свежим как можно дольше, следует соблюдать определенные принципы хранения, а именно:

1. Приобретенные авокадо следует оставить созревать при комнатной температуре. Если сразу положить их в холодильник, фрукт изменит свой вкус и структуру.

2. Проверить авокадо на спелость очень просто. Стоит только покрутить ножку и посмотреть на цвет фрукта под ней. Если ножка легко отошла от плода, а под ней оказался фрукт зеленого цвета – авокадо полностью созрел и готов к употреблению.

3. Когда авокадо стал готовым к употреблению, смажьте его сверху соком лимона или лайма. Этот прием создаст защитный барьер от ускоряющего гниения воздуха и бактерий.

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