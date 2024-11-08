Очень часто на кухне "забиты" все полочки и шкафчики совершенно ненужными вещами, которые ко всему еще и могут быть вредными, как например, пластиковые контейнеры для еды.

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Редакция FoodOboz делится перечнем из 5 самых ненужных кухонных вещей, от которых вам лучше избавиться.

Старые губки для мытья посуды

Губки для мытья посуды — это самый главный источник микробов на кухне. Их нужно регулярно менять, 1 раз в неделю. Важно знать, чтобы губка оставалась сухой и чистой как можно дольше, фиксируйте ее после использования зажимом для бумаг или купите специальный крючок для губок.

Если же хотите, чтобы на губке за минуту исчезли все микробы и неприятный запах, ее можно прогреть в микроволновке 1 минуту.

Несвежие хлопковые полотенца и тряпки

Практически на каждой кухне есть хлопковые полотенца, которыми все пользуются. Но, их лучше заменить одноразовыми бумажными салфетками, которые не накапливают неприятный запах и микробы. Но, если у вас все на кухне полотенца, их нужно менять и стирать 1-2 раза в неделю.

Пластиковые пакеты

У всех практически на кухне есть отдельный ящик для пластиковых пакетов из супермаркета. От них лучше отказаться, так как они во-первых вредные, во-вторых, занимают много места. Лучше их заменить на бумажные.

Лишние чашки

Кружки занимает много места на полках, очень часто ими даже не пользуются. Поэтому нужно оставить несколько, а остальные спрятать в шкаф. Так вы освободите много места для вещей, которые вам по-настоящему нужны.

Пластиковые контейнеры

Во-первых, они вредные, во-вторых, впитывают все запахи, и ко всем – занимают много места. Приготовленную еду лучше всего хранить в стеклянных контейнерах.

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