Творог, яйца, твердый сыр – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных блинов, хачапури, омлета.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых, белковых лавашей из творога.

Ингредиенты:

480 г творога 5% кисломолочного сыра

2 яйца

130 г твердого сыра

125 г муки

соль и зелень

Начинка:

ветчина

зелень

томаты

огурец

соус

Способ приготовления:

1. К сыру добавляем яйца, соль и зелень, перебиваем все блендером или хорошо перемешиваем. Добавляем натертый твердый сыр и муку — замешиваем тесто.

2. Делим его на 8 частей и формируем лепешки. Выкладываем на пергамент и замораживаем.

Когда нужно — достаем и выпекаем прямо замороженными в духовке или аэрогриле при 200 градусах примерно 10-15 минут!

