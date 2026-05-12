Высокобелковый завтрак из творога на каждый день: готовится элементарно

Ирина Мельниченко
Кулинария
Творог, яйца, твердый сыр – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных блинов, хачапури, омлета. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых, белковых лавашей из творога. 

Ингредиенты: 

  • 480 г творога 5% кисломолочного сыра
  • 2 яйца
  • 130 г твердого сыра
  • 125 г муки
  • соль и зелень

Начинка:

  • ветчина
  • зелень
  • томаты
  • огурец
  • соус

Способ приготовления: 

1. К сыру добавляем яйца, соль и зелень, перебиваем все блендером или хорошо перемешиваем. Добавляем натертый твердый сыр и муку — замешиваем тесто.

2. Делим его на 8 частей и формируем лепешки. Выкладываем на пергамент и замораживаем.

Когда нужно — достаем и выпекаем прямо замороженными в духовке или аэрогриле при 200 градусах примерно 10-15 минут!

