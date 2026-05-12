Все рецепты
Высокобелковый завтрак из творога на каждый день: готовится элементарно
Творог, яйца, твердый сыр – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных блинов, хачапури, омлета.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых, белковых лавашей из творога.
Ингредиенты:
- 480 г творога 5% кисломолочного сыра
- 2 яйца
- 130 г твердого сыра
- 125 г муки
- соль и зелень
Начинка:
- ветчина
- зелень
- томаты
- огурец
- соус
Способ приготовления:
1. К сыру добавляем яйца, соль и зелень, перебиваем все блендером или хорошо перемешиваем. Добавляем натертый твердый сыр и муку — замешиваем тесто.
2. Делим его на 8 частей и формируем лепешки. Выкладываем на пергамент и замораживаем.
Когда нужно — достаем и выпекаем прямо замороженными в духовке или аэрогриле при 200 градусах примерно 10-15 минут!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: