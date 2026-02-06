Яблочный чизкейк "Пальчики оближешь": делимся рецептом очень вкусного, ароматного десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
375
Яблочный чизкейк 'Пальчики оближешь': делимся рецептом очень вкусного, ароматного десерта

Яблочные пироги – лучший десерт к чаю, особенно в зимний и осенний период. Готовить из яблок можно вкусную "Шарлотку", а также насыпной пирог, пирог "Невидимку", и все они будут вкусными, так как яблоки придадут десерту особый вкус.

Яблочный чизкейк "Пальчики оближешь": делимся рецептом очень вкусного, ароматного десерта

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, нежного и ароматного чизкейка с яблоками. 

Яблочный чизкейк "Пальчики оближешь": делимся рецептом очень вкусного, ароматного десерта

Ингредиенты:

Для основы:

  • песочное печенье 300 г
  • сливочное масло 100 г

Для сырного слоя:

  • сливочный крем-сыр 500 г
  • сливки 33% 150 мл
  • сахар 75 г
  • яйца 2 шт

Для яблочного слоя:

  • яблоки 2 шт.
  • сок лимона
  • сахар 1-2 ст. л
  • корица 1 ст. л

Для крамбл-крошки:

  • сливочное масло 50 г
  • сахар 50 г
  • мука 50 г
  • овсяные хлопья или орехи 20 г (я брала орехи)

Способ приготовления: 

1. Печенье измельчить в блендере. Масло растопить и добавить к печенью, перемешать. Форму застелить пергаментом и выложить туда основу, формируя дно и бортики, хорошо утрамбовать, поставить в холодильник.

Яблочный чизкейк "Пальчики оближешь": делимся рецептом очень вкусного, ароматного десерта

2. Сырный слой: все ингредиенты должны быть комнатной температуры. К крем-сыру добавить сахар, яйца и сливки. Хорошо перемешать сначала ложкой, а затем венчиком, не блендером до однородной массы.

Яблочный чизкейк "Пальчики оближешь": делимся рецептом очень вкусного, ароматного десерта

3. Яблочный слой: яблоки нарезаем кубиками, поливаем соком лимона, и перемешиваем их вместе с сахаром и корицей.

Яблочный чизкейк "Пальчики оближешь": делимся рецептом очень вкусного, ароматного десерта

4. Для крамбла все ингредиенты соединить и перетереть в крошку. Выкладываем яблоки на чизкейк и сверху посыпаем крамблом. На дно духовки ставим емкость с горячей водой, а форму с чизкейком ставим на средний уровень и выпекаем в предварительно разогретой духовке 130 С, 1 час 30 минут. 

Яблочный чизкейк "Пальчики оближешь": делимся рецептом очень вкусного, ароматного десерта

Охлаждаем его прямо в духовке со слегка приоткрытой дверцей, затем убираем в холодильник на ночь!

Яблочный чизкейк "Пальчики оближешь": делимся рецептом очень вкусного, ароматного десерта

Сейчас мы готовим

Все рецепты