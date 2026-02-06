Яблочный чизкейк "Пальчики оближешь": делимся рецептом очень вкусного, ароматного десерта
Яблочные пироги – лучший десерт к чаю, особенно в зимний и осенний период. Готовить из яблок можно вкусную "Шарлотку", а также насыпной пирог, пирог "Невидимку", и все они будут вкусными, так как яблоки придадут десерту особый вкус.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, нежного и ароматного чизкейка с яблоками.
Ингредиенты:
Для основы:
- песочное печенье 300 г
- сливочное масло 100 г
Для сырного слоя:
- сливочный крем-сыр 500 г
- сливки 33% 150 мл
- сахар 75 г
- яйца 2 шт
Для яблочного слоя:
- яблоки 2 шт.
- сок лимона
- сахар 1-2 ст. л
- корица 1 ст. л
Для крамбл-крошки:
- сливочное масло 50 г
- сахар 50 г
- мука 50 г
- овсяные хлопья или орехи 20 г (я брала орехи)
Способ приготовления:
1. Печенье измельчить в блендере. Масло растопить и добавить к печенью, перемешать. Форму застелить пергаментом и выложить туда основу, формируя дно и бортики, хорошо утрамбовать, поставить в холодильник.
2. Сырный слой: все ингредиенты должны быть комнатной температуры. К крем-сыру добавить сахар, яйца и сливки. Хорошо перемешать сначала ложкой, а затем венчиком, не блендером до однородной массы.
3. Яблочный слой: яблоки нарезаем кубиками, поливаем соком лимона, и перемешиваем их вместе с сахаром и корицей.
4. Для крамбла все ингредиенты соединить и перетереть в крошку. Выкладываем яблоки на чизкейк и сверху посыпаем крамблом. На дно духовки ставим емкость с горячей водой, а форму с чизкейком ставим на средний уровень и выпекаем в предварительно разогретой духовке 130 С, 1 час 30 минут.
Охлаждаем его прямо в духовке со слегка приоткрытой дверцей, затем убираем в холодильник на ночь!