Яблочные пироги – лучший десерт к чаю, особенно в зимний и осенний период. Готовить из яблок можно вкусную "Шарлотку", а также насыпной пирог, пирог "Невидимку", и все они будут вкусными, так как яблоки придадут десерту особый вкус.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, нежного и ароматного чизкейка с яблоками.

Ингредиенты:

Для основы:

песочное печенье 300 г

сливочное масло 100 г

Для сырного слоя:

сливочный крем-сыр 500 г

сливки 33% 150 мл

сахар 75 г

яйца 2 шт

Для яблочного слоя:

яблоки 2 шт.

сок лимона

сахар 1-2 ст. л

корица 1 ст. л

Для крамбл-крошки:

сливочное масло 50 г

сахар 50 г

мука 50 г

овсяные хлопья или орехи 20 г (я брала орехи)

Способ приготовления:

1. Печенье измельчить в блендере. Масло растопить и добавить к печенью, перемешать. Форму застелить пергаментом и выложить туда основу, формируя дно и бортики, хорошо утрамбовать, поставить в холодильник.

2. Сырный слой: все ингредиенты должны быть комнатной температуры. К крем-сыру добавить сахар, яйца и сливки. Хорошо перемешать сначала ложкой, а затем венчиком, не блендером до однородной массы.

3. Яблочный слой: яблоки нарезаем кубиками, поливаем соком лимона, и перемешиваем их вместе с сахаром и корицей.

4. Для крамбла все ингредиенты соединить и перетереть в крошку. Выкладываем яблоки на чизкейк и сверху посыпаем крамблом. На дно духовки ставим емкость с горячей водой, а форму с чизкейком ставим на средний уровень и выпекаем в предварительно разогретой духовке 130 С, 1 час 30 минут.

Охлаждаем его прямо в духовке со слегка приоткрытой дверцей, затем убираем в холодильник на ночь!