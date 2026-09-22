Яблочный пирог без теста "Невидимка": рецепт самого вкусного французского десерта

Французский "невидимый" яблочный пирог получили свое название благодаря уникальной структуре, а именно – в нем очень много тонко нарезанных яблок и совсем мало теста. В процессе выпечки фруктовые слайсы полностью пропитываются жидкой основой, превращаясь в нежнейший, похожий на заварной крем слой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного яблочного пирога "Невидимка".

Ингредиенты:

Яблоки (желательно сладких или кисло-сладких сортов) 800-900 г (вес с кожурой)

Куриные яйца 2-3 шт.

Молоко 100 мл

Сливочное масло (растопленное) 30 г

Пшеничная мука 70-80 г

Сахар 50-70 г (по вкусу)

Разрыхлитель 1 ч. л.

Ванильный сахар 10 г

Соль щепотка

Способ приготовления:

1. Тесто: в глубокой миске взбейте венчиком или миксером яйца с обычным и ванильным сахаром и щепоткой соли до пышной светлой пены. Добавьте теплое молоко и растопленное (но не горячее) сливочное масло, перемешайте. Добавьте сухие ингредиенты. Просейте в смесь муку вместе с разрыхлителем. Тщательно вымесите тесто – по консистенции оно должно напоминать жидкое тесто для блинов.

2. Подготовьте яблоки: очистите фрукты от кожуры и сердцевины. Нарежьте их максимально тонкими ломтиками.

3. Соедините основу и яблоки. Выложите тесто в форму и пирог в разогретую до 180C духовку примерно на 50-60 минут. Верх должен приобрести красивый золотисто-коричневый цвет.

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