Яблочный пирог "Невидимка": минимум теста и много начинки

Яблочный пирог – универсальный домашний десерт к чаю. Готовить их лучше всего на жидком тесте, добавляя яблоки прямо в тесто.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога "Невидимка", который готовится очень просто.

Ингредиенты:

Мягкое сливочное масло 180 г

Яйца 3 шт.

Сахар 150 г + 2-3 ст. л. для корочки

Мука 280 г

Греческий йогурт 180 г

Разрыхлитель 10 г

Яблоки 1 кг

Лимонный сок 1-2 ст. л.

По желанию ваниль, корица и орехи

Способ приготовления:

1. Яблоки очищаем от кожуры. Мне нравится брать разные сорта и комбинировать их. Это придаст блюду разнообразный вкус и текстуру. Нарезаем их тоненькими ломтиками. Добавляем корицу и немного лимонного сока.

2. Смешиваем масло с сахаром и взбиваем до белого цвета. Затем добавляем яйца и снова взбиваем. Следом йогурт, и взбиваем. Далее мука, разрыхлитель и ваниль.

3. Добавляем в тесто яблоки и перемешиваем. Это будет немного сложно, так как яблок очень много. Выкладываем в подготовленную форму (смазанную маслом и посыпанную мукой), посыпаем сахаром и орехами (по желанию) и выпекаем при 180 примерно 1 час. До появления красивой румяной корочки.

Даем остыть 15 минут в форме, затем открываем форму и подаем!

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