Яблочный пирог "Невидимка": минимум теста и много начинки
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Яблочный пирог – универсальный домашний десерт к чаю. Готовить их лучше всего на жидком тесте, добавляя яблоки прямо в тесто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога "Невидимка", который готовится очень просто.
Ингредиенты:
- Мягкое сливочное масло 180 г
- Яйца 3 шт.
- Сахар 150 г + 2-3 ст. л. для корочки
- Мука 280 г
- Греческий йогурт 180 г
- Разрыхлитель 10 г
- Яблоки 1 кг
- Лимонный сок 1-2 ст. л.
- По желанию ваниль, корица и орехи
Способ приготовления:
1. Яблоки очищаем от кожуры. Мне нравится брать разные сорта и комбинировать их. Это придаст блюду разнообразный вкус и текстуру. Нарезаем их тоненькими ломтиками. Добавляем корицу и немного лимонного сока.
2. Смешиваем масло с сахаром и взбиваем до белого цвета. Затем добавляем яйца и снова взбиваем. Следом йогурт, и взбиваем. Далее мука, разрыхлитель и ваниль.
3. Добавляем в тесто яблоки и перемешиваем. Это будет немного сложно, так как яблок очень много. Выкладываем в подготовленную форму (смазанную маслом и посыпанную мукой), посыпаем сахаром и орехами (по желанию) и выпекаем при 180 примерно 1 час. До появления красивой румяной корочки.
Даем остыть 15 минут в форме, затем открываем форму и подаем!
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