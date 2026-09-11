Яблочный пирог "Невидимка": минимум теста и много начинки

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
447
Вкусный яблочный пирог 'Невидимка'
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Яблочный пирог – универсальный домашний десерт к чаю. Готовить их лучше всего на жидком тесте, добавляя яблоки прямо в тесто.

Вкусный яблочный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога "Невидимка", который готовится очень просто.

Ингредиенты: 

  • Мягкое сливочное масло 180 г
  • Яйца 3 шт.
  • Сахар 150 г + 2-3 ст. л. для корочки
  • Мука 280 г
  • Греческий йогурт 180 г
  • Разрыхлитель  10 г
  • Яблоки 1 кг
  • Лимонный сок 1-2 ст. л.
  • По желанию ваниль, корица и орехи

Способ приготовления: 

1. Яблоки очищаем от кожуры. Мне нравится брать разные сорта и комбинировать их. Это придаст блюду разнообразный вкус и текстуру. Нарезаем их тоненькими ломтиками. Добавляем корицу и немного лимонного сока.

Яблоки для десерта

2. Смешиваем масло с сахаром и взбиваем до белого цвета. Затем добавляем яйца и снова взбиваем. Следом йогурт, и взбиваем. Далее мука, разрыхлитель и ваниль.

Готовая основа

3. Добавляем в тесто яблоки и перемешиваем. Это будет немного сложно, так как яблок очень много. Выкладываем в подготовленную форму (смазанную маслом и посыпанную мукой), посыпаем сахаром и орехами (по желанию) и выпекаем при 180 примерно 1 час. До появления красивой румяной корочки.

Сколько выпекать пирог

Даем остыть 15 минут в форме, затем открываем форму и подаем!

Готовый пирог

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