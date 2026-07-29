Домашние десерты можно готовить как из теста, так и без, заменив печеньем, желе, сметаной, лавашем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из желе и творога, с ягодами.

Ингредиенты:

Желе 2 упаковки

Кипяток 200 мл.

Кисломолочный творог 350 г.

Ягоды

Способ приготовления:

1. Желе заливаем кипятком, перемешиваем, добавляем кисломолочный творог и взбиваем блендером, добавляем ягоды, перемешиваем.

2. Форму застилаем пищевой пленкой и отправляем десерт в холодильник до полного застывания.

Готовый десерт порежьте и подавайте!

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