Ягодно-творожный десерт без выпечки: делимся самым простым рецептом
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Домашние десерты можно готовить как из теста, так и без, заменив печеньем, желе, сметаной, лавашем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из желе и творога, с ягодами.
Ингредиенты:
- Желе 2 упаковки
- Кипяток 200 мл.
- Кисломолочный творог 350 г.
- Ягоды
Способ приготовления:
1. Желе заливаем кипятком, перемешиваем, добавляем кисломолочный творог и взбиваем блендером, добавляем ягоды, перемешиваем.
2. Форму застилаем пищевой пленкой и отправляем десерт в холодильник до полного застывания.
Готовый десерт порежьте и подавайте!
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