Ягодно-творожный десерт без выпечки: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
153
Десерт из ягод
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Домашние десерты можно готовить как из теста, так и без, заменив печеньем, желе, сметаной, лавашем.

Ягодный десерт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из желе и творога, с ягодами. 

Ингредиенты:

  • Желе 2 упаковки 
  • Кипяток 200 мл.
  • Кисломолочный творог 350 г.
  • Ягоды

Способ приготовления: 

1. Желе заливаем кипятком, перемешиваем, добавляем кисломолочный творог и взбиваем блендером, добавляем ягоды, перемешиваем.

Основа для десерта

2. Форму застилаем пищевой пленкой и отправляем десерт в холодильник до полного застывания.

Приготовление десерта

Готовый десерт порежьте и подавайте!

Готовый десерт

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