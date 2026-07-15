Ягодный десерт из трех ингредиентов и без выпечки: делимся простым рецептом
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Домашние десерты без выпечки можно готовить просто из творога. А для яркого вкуса добавьте ягоды, сгущенное молоко вместо сахара.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из творога, с ягодами и желатином.
Ингредиенты:
- мягкий творог для детей 270 г
- ягоды (клубника / малина / черника) 100 г
- желатин 15 г
- вода для желатина 50 мл
- подсластитель по вкусу
Способ приготовления:
1. Желатин залить водой, дать набухнуть и растопить. Сыр и ягоды взбить до кремообразной консистенции.
2. Добавить желатин и еще раз взбить. Перелить в форму и поставить в холодильник до застывания.
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