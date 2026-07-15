Домашние десерты без выпечки можно готовить просто из творога. А для яркого вкуса добавьте ягоды, сгущенное молоко вместо сахара.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из творога, с ягодами и желатином.

Ингредиенты:

мягкий творог для детей 270 г

ягоды (клубника / малина / черника) 100 г

желатин 15 г

вода для желатина 50 мл

подсластитель по вкусу

Способ приготовления:

1. Желатин залить водой, дать набухнуть и растопить. Сыр и ягоды взбить до кремообразной консистенции.

2. Добавить желатин и еще раз взбить. Перелить в форму и поставить в холодильник до застывания.

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