Ягодный десерт из трех ингредиентов и без выпечки: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
423
Ягодный десерт из трех ингредиентов и без выпечки: делимся простым рецептом
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Домашние десерты без выпечки можно готовить просто из творога. А для яркого вкуса добавьте ягоды, сгущенное молоко вместо сахара.

Ягодный десерт из трех ингредиентов и без выпечки: делимся простым рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из творога, с ягодами и желатином. 

Ингредиенты: 

  • мягкий творог для детей  270 г
  • ягоды (клубника / малина / черника) 100 г
  • желатин 15 г
  • вода для желатина 50 мл
  • подсластитель по вкусу

Способ приготовления: 

1. Желатин залить водой, дать набухнуть и растопить. Сыр и ягоды взбить до кремообразной консистенции.

Ягодный десерт из трех ингредиентов и без выпечки: делимся простым рецептом

2. Добавить желатин и еще раз взбить. Перелить в форму и поставить в холодильник до застывания.

Ягодный десерт из трех ингредиентов и без выпечки: делимся простым рецептом

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