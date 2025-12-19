Японский крабовый салат для новогоднего стола: самый простой рецепт

Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления очень вкусных и сытных салатов, а также закусок. Для оригинального вкуса, например салату, можно добавить в салат икру тобико.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного японского крабового салата с очень вкусным соусом. 

Ингредиенты: 

  • Крабовая палочка 250 г
  • Морковь 1 средняя (не обязательно)
  • Огурец 2 шт.
  • Икра тобико или хотя бы масаго (масаго часто продается в супермаркетах) 40 г
  • Для подачи: кунжут, зеленый лук и сухари панко (можно что-то на выбор или все сразу)

Для соуса:

  • Майонез японский (или хотя бы обычный, но японский здесь подходит больше) 2-3 ст. л.
  • Соевый 1 ч. л
  • Рисовый уксус или лимонный сок 1 ч. л.
  • Сахар щепотка
  • Острый соус по желанию

Способ приготовления: 

1. Овощи нарезаем тоненькими полосками. Или натираем на терку. Огурец лучше тереть без семян, так он не пустит воду. Крабовые палочки разбираем на волокна.

2. Для соуса просто все смешаем по вкусу. Перемешайте салат и подавайте.

