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Забудьте о "Шубе": полезный салат с сельдью за копейки по рецепту Эктора Хименеса-Браво
Салаты из сельди – это не только быстро, но и очень полезно. И к тому же сельдь отлично сочетается со всеми овощами, зеленью, луком, бобовыми.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата из сельди, картофеля и с луком.
Ингредиенты:
- Картофель отварной
- Огурец квашеный
- Сельдь
- Горошек консервированный
- Лук синий
- Петрушка и укроп
- Масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Картошку отварите в мундирах. Очистите и порежьте кубиками.
2. Лук, сельдь и квашеный огурец порежьте также кубиком. Зелень измельчите.
3. Смешайте все ингредиенты, заправьте растительным маслом, посолите и поперчите, перемешайте.
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