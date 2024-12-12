Салаты из сельди – это не только быстро, но и очень полезно. И к тому же сельдь отлично сочетается со всеми овощами, зеленью, луком, бобовыми.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата из сельди, картофеля и с луком.

Ингредиенты:

Картофель отварной

Огурец квашеный

Сельдь

Горошек консервированный

Лук синий

Петрушка и укроп

Масло

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Картошку отварите в мундирах. Очистите и порежьте кубиками.

2. Лук, сельдь и квашеный огурец порежьте также кубиком. Зелень измельчите.

3. Смешайте все ингредиенты, заправьте растительным маслом, посолите и поперчите, перемешайте.

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