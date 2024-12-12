Забудьте о "Шубе": полезный салат с сельдью за копейки по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Салаты из сельди – это не только быстро, но и очень полезно. И к тому же сельдь отлично сочетается со всеми овощами, зеленью, луком, бобовыми.

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Филе сельди для блюд

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата из сельди, картофеля и с луком.

Сытный салат с сельдью

Ингредиенты:

  • Картофель отварной
  • Огурец квашеный
  • Сельдь
  • Горошек консервированный
  • Лук синий
  • Петрушка и укроп
  • Масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

1. Картошку отварите в мундирах. Очистите и порежьте кубиками.

Лук для блюда

2. Лук, сельдь и квашеный огурец порежьте также кубиком. Зелень измельчите.

Что приготовить из сельди

3. Смешайте все ингредиенты, заправьте растительным маслом, посолите и поперчите, перемешайте.

Готовый салат

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