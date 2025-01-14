Закарпатский регион нашей страны славится своей кухней. Именно оттуда взяли свое начало многие легендарные основные блюда, например, банош и бограч.

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Кроме них, закарпатские хозяйки умело готовят калачи. В качестве начинки они используют молотые орехи, придающие блюду неповторимый вкус. Как приготовить такой калач, в Instagram рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк.

Ингредиенты для теста

Мука – 600 гр

Яйцо – 1 шт

Масло – 125 гр

Молоко – 250 мл

Дрожжи прессованные – 25 гр

Сахар – 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки

Грецкие орехи молотые – 600 гр

Молоко – 500 мл

Сахар – 3 ст.л.

Ванильный сахар – 1 уп.

Масло – 1 ст.л.

Цедра лимона – 1 шт

Способ приготовления

1. Готовим опару. В миску наливаем теплое молоко, добавляем дрожжи, сахар, перемешиваем все до однородности, накрываем опару пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 20 мин.

2. В глубокую миску просеиваем муку, добавляем одно яйцо, масло и опару (взошедшую шапочкой), вымешиваем мягкое тесто, накрываем полотенцем и ставим в теплое место сходить на 1 час.

3. Готовим начинку. Доводим молоко до кипения, добавляем обычный и ванильный сахар, масло и молотые орехи, пропариваем несколько минут нашу массу и добавляем лимонную цедру.

4. Подошедшее тесто делим на три части, раскатываем тонкий пласт, выкладываем охлажденную начинку и закручиваем наш калач.

5. Смазываем калачи желтком и запекаем в духовом шкафу при температуре 170 градусов 40-45 мин.

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