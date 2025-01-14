Закарпатский калач с молотыми орехами: мамин рецепт в вашу копилку
Закарпатский регион нашей страны славится своей кухней. Именно оттуда взяли свое начало многие легендарные основные блюда, например, банош и бограч.
Кроме них, закарпатские хозяйки умело готовят калачи. В качестве начинки они используют молотые орехи, придающие блюду неповторимый вкус. Как приготовить такой калач, в Instagram рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк.
Ингредиенты для теста
- Мука – 600 гр
- Яйцо – 1 шт
- Масло – 125 гр
- Молоко – 250 мл
- Дрожжи прессованные – 25 гр
- Сахар – 3 ст.л.
Ингредиенты для начинки
- Грецкие орехи молотые – 600 гр
- Молоко – 500 мл
- Сахар – 3 ст.л.
- Ванильный сахар – 1 уп.
- Масло – 1 ст.л.
- Цедра лимона – 1 шт
Способ приготовления
1. Готовим опару. В миску наливаем теплое молоко, добавляем дрожжи, сахар, перемешиваем все до однородности, накрываем опару пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 20 мин.
2. В глубокую миску просеиваем муку, добавляем одно яйцо, масло и опару (взошедшую шапочкой), вымешиваем мягкое тесто, накрываем полотенцем и ставим в теплое место сходить на 1 час.
3. Готовим начинку. Доводим молоко до кипения, добавляем обычный и ванильный сахар, масло и молотые орехи, пропариваем несколько минут нашу массу и добавляем лимонную цедру.
4. Подошедшее тесто делим на три части, раскатываем тонкий пласт, выкладываем охлажденную начинку и закручиваем наш калач.
5. Смазываем калачи желтком и запекаем в духовом шкафу при температуре 170 градусов 40-45 мин.
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