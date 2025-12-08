Закуска "черная икра": рассказываем, как и из чего приготовить полезное блюдо

Рецепт закуски

Новогодние закуски можно готовить из любых продуктов, а особенно вкусно будет – из морского салата. Это будет не только вкусно, но и очень полезно, так как в таком продукте много йода.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из морского салата, с чиа и водой. 

Ингредиенты:

  • 3 ст.л морского салата
  • 3 ст. л. чиа
  • 20 г бразильского ореха
  • 2 ст. л кунжутного масла
  • 2 ст. л соевого соуса
  • 1 ст. л лимонного сока
  • 150 мл воды

Способ приготовления: 

1. Смешайте все ингредиенты, хорошо перемешать и оставить в холодильнике на ночь.

2. Подавайте с гренками, хлебцами.

