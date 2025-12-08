Новогодние закуски можно готовить из любых продуктов, а особенно вкусно будет – из морского салата. Это будет не только вкусно, но и очень полезно, так как в таком продукте много йода.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из морского салата, с чиа и водой.

Ингредиенты:

3 ст.л морского салата

3 ст. л. чиа

20 г бразильского ореха

2 ст. л кунжутного масла

2 ст. л соевого соуса

1 ст. л лимонного сока

150 мл воды

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты, хорошо перемешать и оставить в холодильнике на ночь.

2. Подавайте с гренками, хлебцами.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: