Закуска "черная икра": рассказываем, как и из чего приготовить полезное блюдо
Новогодние закуски можно готовить из любых продуктов, а особенно вкусно будет – из морского салата. Это будет не только вкусно, но и очень полезно, так как в таком продукте много йода.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из морского салата, с чиа и водой.
Ингредиенты:
- 3 ст.л морского салата
- 3 ст. л. чиа
- 20 г бразильского ореха
- 2 ст. л кунжутного масла
- 2 ст. л соевого соуса
- 1 ст. л лимонного сока
- 150 мл воды
Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты, хорошо перемешать и оставить в холодильнике на ночь.
2. Подавайте с гренками, хлебцами.
