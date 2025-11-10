Все рецепты
Закуска для новогоднего стола за 2 минуты: самый простой рецепт
Если вы хотите быстро приготовить вкусную и эффектную новогоднюю закуску, идеальным вариантом будет хамон, который идеально сочетается со всеми продуктами, особенно – сыром, фруктами, например, грушей.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой закуски из хамона, с сыром и грушей.
Ингредиенты:
- хамон
- сыр горгондзола
- груша
- бальзамический соус
- орешки
Способ приготовления:
1. Выложите на хамон сыр, кусок груши, орех и сверните.
2. Полейте соусом и сверху присыпьте орешками.
