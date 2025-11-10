Закуска для новогоднего стола за 2 минуты: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
792
Рецепт закуски

Если вы хотите быстро приготовить вкусную и эффектную новогоднюю закуску, идеальным вариантом будет хамон, который идеально сочетается со всеми продуктами, особенно – сыром, фруктами, например, грушей.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой закуски из хамона, с сыром и грушей.

Ингредиенты:

  • хамон
  • сыр горгондзола
  • груша
  • бальзамический соус
  • орешки

Способ приготовления:

1. Выложите на хамон сыр, кусок груши, орех и сверните.

2. Полейте соусом и сверху присыпьте орешками.

