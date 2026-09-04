Закуска из кабачков и сыра: рецепт блюда за 5 минут
1 минута
1,1 т.
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Кабачки – универсальные овощи для приготовления вкусных закусок, салатов, намазок. Еще их можно нафаршировать, стушить, пожарить и приготовить в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с сыром, ветчиной и овощами.
Ингредиенты:
- 2 кабачка
- 5 ломтиков сыра
- 2 помидора
- ветчина или любое мясо по вашему вкусу, сливочный сыр и салат
Способ приготовления:
1. Нарежьте слайсами кабачки, выложите на противень сыр, сверху кабачки и выпекаем кабачковую основу для тако 20 минут при 180С в духовке.
2. После смажьте крем-сыром, сверху выложите ветчину, помидоры, зелень.
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