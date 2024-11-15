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Закуска из крабовых палочек в виде роллов: рецепт блюда для новогоднего стола
Крабовые палочки, свежие огурцы, кукурузу, сыр – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, салатов. Еще можно начинить этим салатом тарталетки.
Редакция FoodOboz делится рецептом оригинальных роллов из огурцов с вкусной крабовой начинкой.
Ингредиенты:
- Вареные яйца
- Крабовые палочки
- Кукуруза консерви
- Майонез(или ваш любимый соус)
- Огурцы
- Специи
Способ приготовления:
1. Яйца и крабовые палочки нарежьте или натрите, добавьте кукурузу, майонез, специи и перемешайте.
2. Нарежьте слайсами огурцы, сверху выложите начинку и сверните.
Готовую закуску поставьте в холодильник!
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