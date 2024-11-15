Закуска из крабовых палочек в виде роллов: рецепт блюда для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,2 т.
Рецепт закуски

Крабовые палочки, свежие огурцы, кукурузу, сыр – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, салатов. Еще можно начинить этим салатом тарталетки.

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Закуска из крабовых палочек

Редакция FoodOboz делится рецептом оригинальных роллов из огурцов с вкусной крабовой начинкой. 

Из чего приготовить вкусную закуску

Ингредиенты: 

  • Вареные яйца
  • Крабовые палочки
  • Кукуруза консерви
  • Майонез(или ваш любимый соус)
  • Огурцы 
  • Специи 

Способ приготовления: 

1. Яйца и крабовые палочки нарежьте или натрите, добавьте кукурузу, майонез, специи и перемешайте.

Начинка для блюда

2. Нарежьте слайсами огурцы, сверху выложите начинку и сверните.

Свежие огурцы

Готовую закуску поставьте в холодильник!

Готовая закуска

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