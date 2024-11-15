Закуска из крабовых палочек

Крабовые палочки, свежие огурцы, кукурузу, сыр – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, салатов. Еще можно начинить этим салатом тарталетки.

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Редакция FoodOboz делится рецептом оригинальных роллов из огурцов с вкусной крабовой начинкой.

Ингредиенты:

Вареные яйца

Крабовые палочки

Кукуруза консерви

Майонез(или ваш любимый соус)

Огурцы

Специи

Способ приготовления:

1. Яйца и крабовые палочки нарежьте или натрите, добавьте кукурузу, майонез, специи и перемешайте.

2. Нарежьте слайсами огурцы, сверху выложите начинку и сверните.

Готовую закуску поставьте в холодильник!

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