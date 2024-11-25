Сельдь – идеальный продукт для приготовления вкусных бутербродов, закусок, намазок, форшмака и салатов. Еще сельдь можно самостоятельно засолить.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с сельдь и вкусной намазкой из сыра.

Ингредиенты:

2 плавленых сырка

2 отварных яйца

несколько зубчиков чеснока

зеленый лук

майонез

черный хлеб

слабосоленая сельдь

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, яйца, чеснок, добавьте лук, майонез и перемешайте.

2. Смажьте намазкой гренки, сверху выложите сельдь и можно есть!

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