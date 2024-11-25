Видео дня
Закуска из сельди для новогоднего стола: гости будут в восторге
Сельдь – идеальный продукт для приготовления вкусных бутербродов, закусок, намазок, форшмака и салатов. Еще сельдь можно самостоятельно засолить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с сельдь и вкусной намазкой из сыра.
Ингредиенты:
- 2 плавленых сырка
- 2 отварных яйца
- несколько зубчиков чеснока
- зеленый лук
- майонез
- черный хлеб
- слабосоленая сельдь
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, яйца, чеснок, добавьте лук, майонез и перемешайте.
2. Смажьте намазкой гренки, сверху выложите сельдь и можно есть!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: