Закуска из сельди для новогоднего стола: гости будут в восторге

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт бутербродов

Сельдь – идеальный продукт для приготовления вкусных бутербродов, закусок, намазок, форшмака и салатов. Еще сельдь можно самостоятельно засолить.

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Бутерброды с сельдью

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с сельдь и вкусной намазкой из сыра.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 2 плавленых сырка
  • 2 отварных яйца
  • несколько зубчиков чеснока
  • зеленый лук
  • майонез
  • черный хлеб
  • слабосоленая сельдь

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, яйца, чеснок, добавьте лук, майонез и перемешайте.

Намазка из сыра

2. Смажьте намазкой гренки, сверху выложите сельдь и можно есть!

Готовый бутерброд

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