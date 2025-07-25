Сельдь – лучший продукт для приготовления очень вкусных и полезных салатов, а также закусок. Еще из нее получится очень вкусный форшмак, а также оригинальные намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных брускетт с начинкой из сельди и овощей.

Ингредиенты:

250 г. сельди

100 г. вареной моркови

200 г. сливочного плавленного сыра

2 ст.л. соус сырный

зеленый лук

поджаренные булочки

Способ приготовления:

1. Нарежьте сельдь и овощи кубиком.

2. Добавьте лук, сырный соус, перемешайте.

3. Подсушите хлеб и выложите начинку.

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