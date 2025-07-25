Закуска из сельди для праздничного стола за 5 минут: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Закуска из сельди для праздничного стола за 5 минут: делимся рецептом

Сельдь – лучший продукт для приготовления очень вкусных и полезных салатов, а также закусок. Еще из нее получится очень вкусный форшмак, а также оригинальные намазки.

Что приготовить из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных брускетт с начинкой из сельди и овощей.

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • 250 г. сельди
  • 100 г. вареной моркови
  • 200 г. сливочного плавленного сыра
  • 2 ст.л. соус сырный
  • зеленый лук
  • поджаренные булочки

Способ приготовления:

1. Нарежьте сельдь и овощи кубиком.

Сельдь для блюда

2. Добавьте лук, сырный соус, перемешайте.

Начинка для брускетт

3. Подсушите хлеб и выложите начинку.

Готовые брускетты

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