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Закуска из сельди для праздничного стола за 5 минут: делимся рецептом
Сельдь – лучший продукт для приготовления очень вкусных и полезных салатов, а также закусок. Еще из нее получится очень вкусный форшмак, а также оригинальные намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных брускетт с начинкой из сельди и овощей.
Ингредиенты:
- 250 г. сельди
- 100 г. вареной моркови
- 200 г. сливочного плавленного сыра
- 2 ст.л. соус сырный
- зеленый лук
- поджаренные булочки
Способ приготовления:
1. Нарежьте сельдь и овощи кубиком.
2. Добавьте лук, сырный соус, перемешайте.
3. Подсушите хлеб и выложите начинку.
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