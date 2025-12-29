Все рецепты
Закуска из слоеного теста "Елочка" для новогоднего стола: делимся легким рецептом
Слоеное тесто – лучший продукт для приготовления вкусных и легких закусок, а также десертов и пирогов. Стоит отметить, что слоеное тесто можно приготовить в домашних условиях очень легко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из слоеного теста, с беконом и сыром.
Ингредиенты:
- 500 г слоеного теста
- томатное пюре
- 100 г бекона
- 70 г сыра
- 1 яйцо
- итальянские травы
Способ приготовления:
1. Тесто немного раскатываем и делим на две части. Одну часть смазываем томатным пюре.
2. Выкладываем бекон, сыр и закрываем второй половиной теста.
3. Нарезаем на тоненькие полоски и формируем елочки, смазываем яйцом и посыпаем травами.
4. Отправляем в разогретую до 200С духовку на 20-25 минут.
