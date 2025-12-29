Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Закуска из слоеного теста "Елочка" для новогоднего стола: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
366
Рецепт закуски

Слоеное тесто – лучший продукт для приготовления вкусных и легких закусок, а также десертов и пирогов. Стоит отметить, что слоеное тесто можно приготовить в домашних условиях очень легко.

Закуска из слоеного теста "Елочка" для новогоднего стола: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из слоеного теста, с беконом и сыром.

Ингредиенты: 

  • 500 г слоеного теста
  • томатное пюре
  • 100 г бекона
  • 70 г сыра
  • 1 яйцо
  • итальянские травы

Способ приготовления: 

1. Тесто немного раскатываем и делим на две части. Одну часть смазываем томатным пюре. 

Закуска из слоеного теста "Елочка" для новогоднего стола: делимся легким рецептом

2. Выкладываем бекон, сыр и закрываем второй половиной теста.

Закуска из слоеного теста "Елочка" для новогоднего стола: делимся легким рецептом

3. Нарезаем на тоненькие полоски и формируем елочки, смазываем яйцом и посыпаем травами.

Закуска из слоеного теста "Елочка" для новогоднего стола: делимся легким рецептом

4. Отправляем в разогретую до 200С духовку на 20-25 минут.

Закуска из слоеного теста "Елочка" для новогоднего стола: делимся легким рецептом

