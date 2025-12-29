Слоеное тесто – лучший продукт для приготовления вкусных и легких закусок, а также десертов и пирогов. Стоит отметить, что слоеное тесто можно приготовить в домашних условиях очень легко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из слоеного теста, с беконом и сыром.

Ингредиенты:

500 г слоеного теста

томатное пюре

100 г бекона

70 г сыра

1 яйцо

итальянские травы

Способ приготовления:

1. Тесто немного раскатываем и делим на две части. Одну часть смазываем томатным пюре.

2. Выкладываем бекон, сыр и закрываем второй половиной теста.

3. Нарезаем на тоненькие полоски и формируем елочки, смазываем яйцом и посыпаем травами.

4. Отправляем в разогретую до 200С духовку на 20-25 минут.

